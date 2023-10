Fagioli squalificato 7 mesi per scommesse illegali

(Adnkronos) –

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, è stato squalificato per 12 mesi per le scommesse illegali. Nell'ambito dell'accordo con la procura federale della Figc, 5 mesi previsti dalla sanzione sono stati "commutati in prescrizioni alternative". Al giocatore, inoltre comminata un'ammenda di 12.500 euro. La squalifica è destinata a scadere il 17 maggio, poco prima della chiusura del campionato di Serie A che terminerà il 26 maggio 2024: la stagione di Fagioli con la maglia della Juventus, che non gioca le coppe europee, si chiude qui. "Riguardo le prescrizioni alternative, Fagioli dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell'arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla Figc", spiega la Federcalcio. "La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell'accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi giudicanti di giustizia sportiva".

