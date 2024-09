Fai attenzione a questo farmaco: nessuno lo dice ma danneggia gli organi | È il più comune di tutti

Smetti subito di curarti con questo farmaco se non vuoi avere brutte sorprese. Può danneggiare la tua salute.

Lo si usa per curare disturbi molto comuni ed è questo il motivo per cui, in genere, a nessuno viene il sospetto che possa essere pericoloso.

Si corrono rischi anche gravi a causa delle controindicazioni legate all’assunzione della medicina in questione. Scopri subito se l’hai già presa.

Sostituisci al più presto questo medicinale con qualsiasi altro farmaco in commercio che assicura effetti simili perché l’assunzione delle sostanze in esso contenute può metterti K.O.

Farmaco, qual è quello da evitare assolutamente

Assumere farmaci è sempre l’ultima spiaggia e nessun medicinale rappresenta un toccasana per la nostra salute, come nessuno di essi è completamente privo di controindicazioni. Questo è il motivo per cui i medicinali che potrebbero portare a effetti indesiderati gravi, possono essere acquistati solo su esplicito suggerimento del medico, ovvero presentando la ricetta dello specialista.

Altri invece sono detti farmaci da banco e possono essere acquistati liberamente, ma in entrambi i casi, è bene tenere a mente che ogni prodotto chimico viene assorbito dal nostro corpo e dunque va usato con la massima moderazione e solo se necessario. A quanto pare, un farmaco in particolare ha attirato l’attenzione degli studiosi dell’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro nota come IARC. I ricercatori dell’IARC infatti, di recente hanno condotto un’analisi sulle 400 diverse sostanze contenute in un particolare tipo di medicinale e hanno riscontrato dati allarmanti. Scopriamo che cosa è emerso.

Il medicinale con pericolosi effetti indesiderati

I risultati della ricerca, pubblicati sul sito web www.sifweb.org hanno rivelato la presenza di eccipienti potenzialmente pericolosi che, in base al livello di rischio, sono stati classificati come possibilmente cancerogeni, probabilmente cancerogeni o sicuramente cancerogeni. Tali eccipienti sono contenuti per lo più in farmaci antibiotici e antivirali. Questa tipologia di medicinali agisce direttamente sul microbioma e, di conseguenza, anche sull’equilibrio composizione della flora intestinale. Questo può portare allo sviluppo di tumori del colon.

Anche altre due classi di medicinali sono state ritenute altamente rischiose per la salute dagli esperti che hanno studiato i principali in commercio. Si tratta delle sostanze che intervengono sul rilascio di ormoni e che sono considerate responsabili di aumentare il rischio di ammalarsi di cancro al seno e all’utero. Allo stesso modo, stando a quanto è emerso, l’assunzione di steroidi anabolizzanti può favorire l’insorgere di tumori al fegato e alla prostata. Quanto emerso ribandisce l’importanza di attenersi strettamente alle indicazioni mediche.