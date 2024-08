Fai attenzione a questo gioco sulla spiaggia: decine di bambini morti per soffocamento | Un attimo di distrazione è letale

Questo gioco è pericolosissimo ma tutti i bambini in spiaggia lo fanno tutti i giorni

L’estate è nel suo pieno: sebbene molti per le loro vacanze scelgano qualche bella città d’arte o una cittadina di montagna dove godersi l’aria fresca e le passeggiate rigeneranti, la maggior parte degli italiani quando è in ferie va al mare, meta in assoluto prediletta in questa stagione.

Soprattutto quando si hanno bambini, infatti, il mare consente di donare loro un enorme parco divertimenti: in acqua ci si può tuffare, si può giocare con la palla o si può notare alla ricerca di qualche pesciolino. Con la sabbia, invece, si costruisce una fortezza, si fanno le formine o si fa la pista per le palline, per decidere qual è la più veloce.

Proprio sulla spiaggia, però, si cela un pericolo potenzialmente mortale per i bambini: non immaginereste mai di che cosa si tratta ma le statistiche parlano chiaro, è veramente un’emergenza.

Attenzione a questo gioco, in spiaggia lo fanno tutti

Sono tantissimi i bambini che, non appena arrivano in spiaggia, iniziano subito a giocare con la sabbia. Gli strumenti sono importantissimi: secchielli, palette e formine non devono mai mancare all’interno del borsone dei genitori, così che i più piccoli possano dare sfogo a tutta la propria creatività! Un problema spesso poco considerato, però, è quello delle buche: crearne in spiaggia, sebbene possa sembrare un’attività del tutto innocua, è in realtà estremamente pericoloso poiché, secondo le statistiche, questo causa più morti degli attacchi degli squali. La sabbia asciutta, infatti, è del tutto instabile oltre a un angolo di circa 33 gradi e questo, chiamato angolo di riposo, implica che i mucchi di sabbia crollino improvvisamente.

Un buco scavato nella sabbia bagnata, che pochi secondi dopo diventa asciutta a causa del caldo, può quindi cedere molto facilmente e questo, se qualcuno ci cade dentro, può diventare una trappola mortale poiché la sabbia riempie ogni spazio disponibile, non creando neanche sacche d’aria.

Come salvare qualcuno di intrappolato

Nel caso ci si renda conto che qualcuno è intrappolato in una buca di sabbia, la prima cosa da fare è quella di creare un’apertura per consentire la respirazione, così che si scongiuri il pericolo del soffocamento.

In secondo luogo, è importante chiamare subito i soccorsi poiché estrarre la persona richiede delle attrezzature speciali, come tavole e strumenti di sollevamento specifici.