Fai fatica ad addormentarti? C’è una tecnica che funziona sempre: appena vuoi sprofondi nel sonno

Il sonno, la miglior medicina naturale per restare in buona salute. Non tutti però riescono ad addormentarsi con grande facilità

Per trascorrere una giornata proficua e soddisfacente, che ci accompagni verso la nottata con uno spirito e un umore tendenti al sereno, è di vitale importanza godere di un certo numero di ore, non meno di 7/8, di sonno continuo e appagante.

Non tutti però riescono, per i più svariati motivi, ad addormentarsi con facilità: molto spesso lo stress accumulato durante la giornata così come l’eccesso di nervosismo e stanchezza impediscono a molte persone di guadagnare sonno: un problema non di poco conto.

A tutto però c’è un rimedio, un’escamotage per risolvere le difficoltà e potersi godere una serena notte di riposo necessaria a ricaricare le batterie in vista della giornata successiva. Com’è noto in commercio esistono decine di prodotti, sia chimici che naturali, che favoriscono il sonno.

Si va da un prodotto tradizionale come le compresse a base di valeriana alle gocce prodotte con erbe calmanti, fino a prodotti della farmacologia. Alcuni di questi sono efficaci, altri un po’ meno. Esiste però uno stratagemma che ci consente di addormentarci rapidamente e senza fare ricorso alla medicina.

Fai fatica ad addormentarti, ora c’è la soluzione: basta pochissimo tempo

Si tratta di una tecnica basata sulla respirazione ideata alcuni anni fa dal dottor Andrew Weil, docente presso l’Università dell’Arizona: si tratta di una tecnica conosciuta e definita come respiro rilassante basata su antiche pratiche di meditazione e yoga. La procedura da seguire è davvero semplice.

Bisogna assumere una posizione comoda, sia da seduti che da sdraiati, e rilassare completamente le proprie membra. A questo punto si deve inspirare con il naso per 4 secondi, trattenere il respiro per 7 secondi ed espirare con la bocca per 8 secondi.

Fai fatica ad addormentarti, ma è un problema risolvibile: ecco come fare

Questa facile tecnica di respirazione va ripetuta quattro volte e consente di addormentarsi nel giro di un solo minuto. Nei primi giorni in cui si mette in pratica questo particolare esercizio il tempo necessario a prendere sonno potrebbe essere più lungo del previsto, ma è inevitabile che sia così.

In fondo è come un motore che deve andare a regime prima di prendere il ritmo giusto. La ‘respirazione 4-7-8’, secondo diversi studi scientifici, garantisce parecchi benefici all’intero organismo. Oltre a consentire di addormentarsi facilmente e ad abbassare i livelli d’ansia può contribuire a migliorare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.