“Fai l’amore, ripudia la guerra!”: l’iniziativa di Emergency per San Valentino che tocca anche Roma

San Valentino, la festa dell’amore, quest’anno si carica di un significato ancora più profondo grazie all’iniziativa di Emergency, che il 14 febbraio trasformerà le piazze di Milano, Roma, Padova, Catanzaro e Bari in un palcoscenico di pace e solidarietà.

Campagna “R1PUD1A!”, i dettagli

Sotto lo slogan “Fai l’amore, ripudia la guerra!”, l’organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada invita cittadini, studenti e artisti a partecipare a un’azione simbolica ma potente, ispirata al leggendario “Bed-in” di John Lennon e Yoko Ono. Proprio come la protesta pacifista del 1969 contro la guerra in Vietnam, l’evento vedrà l’installazione di un grande letto a due piazze in ciascuna delle città coinvolte, dove i partecipanti potranno lasciare un messaggio contro la guerra e scattarsi una foto per diffondere l’appello alla pace.

L’evento si inserisce all’interno della campagna “R1PUD1A”, lanciata da Emergency per ricordare e diffondere il messaggio dell’articolo 11 della Costituzione italiana, che dichiara: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.”

Un principio che oggi, con 56 conflitti armati attivi nel mondo, assume un’urgenza particolare. Secondo i dati raccolti sul campo da Emergency, il 90% delle vittime delle guerre sono civili, e le ingenti risorse economiche destinate agli armamenti potrebbero essere investite in cause ben più utili. Un singolo caccia F-35, ad esempio, costa quanto 3.244 posti letto in terapia intensiva.

“L’amore non uccide, la guerra sì”, è il messaggio che Emergency vuole trasmettere attraverso questa iniziativa, coinvolgendo non solo i singoli cittadini, ma anche scuole, teatri, Comuni ed enti pubblici in una riflessione collettiva sulla necessità della pace.

Dove e quando si terrà l’evento

L’evento si svolgerà simultaneamente in cinque città italiane, con l’installazione dei letti simbolici nelle seguenti piazze e orari:

Roma – Largo Argentina, dalle 17:30

(Con la partecipazione del violinista Valentina Del Re e del poeta Er Pinto)

– Largo Argentina, dalle (Con la partecipazione del violinista Valentina Del Re e del poeta Er Pinto) Milano – Piazza Mercanti 13/15, dalle 17:30

(Con la presenza del comico e presentatore Max Angioni)

– Piazza Mercanti 13/15, dalle (Con la presenza del comico e presentatore Max Angioni) Padova – Prato della Valle, dalle 16:00

– Prato della Valle, dalle Catanzaro – Piazzetta della Libertà, dalle 15:00

– Piazzetta della Libertà, dalle Bari – Via Argiro, dalle 17:30

In ogni città, artisti, musicisti e attivisti si alterneranno per dare forza al messaggio di Emergency, trasformando San Valentino in un’occasione di consapevolezza e impegno civile.

© Riproduzione riservata