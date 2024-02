Famiglia: Ruiu (ProVita & Famiglia), ‘amore per nostri figli è nostro motore’

(Adnkronos) – "L’amore per i nostri figli è il motore che ci muove. Dal momento che vogliamo custodire i nostri figli e restituire loro un mondo più giusto e migliore, diciamo che ci siamo stancati. Non possiamo restituire ai bambini un mondo dove le persone vengono vendute con l'utero in affitto, in cui viene negato il maschile e il femminile, dove i più fragili, gli anziani, vengono scartati. Vogliamo restituire loro un mondo dove la famiglia, che è culla della vita e che oggi viene indebolita e quasi bistrattata, rappresenta la speranza”. Lo ha detto Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, in occasione dell’evento “Custodi del Domani – In difesa dei bambini e della famiglia", organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia della Regione Lombardia in collaborazione con Pro Vita & Famiglia onlus, tenutosi presso la Sala Pirelli del Consiglio Regionale della Lombardia, a Milano. L’evento è stato l’occasione per presentare il libro ‘Per amore dei nostri figli’, scritto da Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale della rivista Pro Vita & Famiglia. “La famiglia è il lumicino di speranza di fronte a questo inverno, anche demografico, che stiamo vivendo. I nostri figli li educhiamo all'alterità, al rispetto incondizionato dell'altro e, oltre a sperimentare questo, possono anche vivere le regole, i limiti – ha spiegato Ruiu – perché proprio nei limiti possono trovare le risorse per guardare i loro sogni ed essere felici. Noi siamo convinti che c'è un mondo con tantissime sfide ma, ripartendo dalla famiglia, possiamo restituire ai nostri figli una primavera”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata