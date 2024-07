Famiglie in difficoltà, il Governo tende la mano | 291€ di Bonus da riscuotere fin da ora: controlla immediatamente se l’hai già ricevuto

Finalmente tanti soldi per gli italiani, la notizia è arrivata adesso

Non è un periodo storico facile, per le famiglie italiane. I beni di prima necessità, infatti, nell’ultimo periodo hanno subito dei rincari importanti, che hanno imposto ai cittadini una spesa maggiore. Dall’altro lato, però, gli stipendi non aumentano di conseguenza, per cui la povertà aumenta e dilaga.

D’estate, poi, tutto è più difficile. Per quanto non sia un diritto inalienabile dell’uomo quello delle vacanze, di fatto permettere a sé stessi e ai propri figli di concedersi qualche giorno al mare, in montagna o comunque di relax è un desiderio comune che, di fatto, la maggior parte delle famiglie è disposta ad esaudire.

Proprio in questo periodo di spese folli, però, il Governo ha deciso di aiutare tutti i cittadini con un Bonus incredibilmente sostanzioso: potrai riscuoterlo anche tu, è semplicissimo.

Un bonus da 291 euro per gli italiani

Oggi parliamo del Bonus sociale luce e gas, che consiste in uno sconto in fattura per tutte le famiglie che hanno i requisiti per riceverlo. Questo bonus si distingue in due: c’è il bonus per disagio economico e il bonus per disagio fisico. Il primo consente di ottenere uno sconto compreso tra 142.74 euro e 201.30 euro nel 2024 a seconda del numero di componenti della famiglia e dell’ISEE. Con il bonus gas, lo sconto è tra 56.41 euro e 90.09 euro in base alla tipologia di utilizzo del gas, luogo della fornitura e numero di persone in famiglia. Chi invece ha diritto al bonus elettrico per disagio fisico può ottenere uno sconto da un minimo di 139.08 euro a un massimo di 450.18 euro. Se si somma il bonus luce e gas, quindi, si ottengono 291 euro.

Per accedere al bonus luce per disagio economico si deve avere un ISEE inferiore a 9530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico e, se si hanno 4 figli a carico o più, questo non deve superare i 20mila euro. I medesimi requisiti valgono per il bonus gas per disagio economico.

I requisiti per il bonus luce per disagio fisico

Per ottenere il bonus luce per disagio fisico, invece, si deve possedere il certificato dell’Autorità sanitaria che attesti la necessità di utilizzo di un’apparecchiatura elettromedicale per il sostentamento della vita di sé stessi o di un famigliare a carico.

In questo caso, è utile rivolgersi al proprio medico curante per capire qual è il da farsi e come ottenere la documentazione necessaria.