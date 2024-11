Famoso come il borgo di SATURNO si trova nel Lazio ed è unico al mondo | Qui è nascosto il segreto della ‘cinta’

Borgo molto famoso nel lezio, Saturno: questo è un posto veramente unico nel suoi genere. Andiamo a scoprirlo insieme…

Posto tra le colline del Lazio c’è un bellissimo posto che custodisce una storia autentica, si chiama il borgo di Saturno. Il gioiello è noto per la straordinaria bellezza del paesaggio circostante e per le stradine caratteristiche.

Infatti, in questo posto si respira un’atmosfera senza tempo. Il borgo medievale è famoso per un mistero che è legato al segreto della cinta. Un elemento ha reso questo luogo celebre sia tra gli studiosi che tra i viaggiatori appassionati di storia.

Saturno è collocato in cima a una collina e dalla sua cinta si trovano una fitta natura incontaminata. Questo borgo sembra essersi fermato nel tempo e infatti mentre si cammina per le stradine, si viene trasportati direttamente nel Medioevo. Le case in pietra, le antiche chiese e le strade si aprono tutto intorno su panorami fatti da campi e colline colorate.

Soprattutto nella stagione autunnale, quando tutti imbrunisce, il paesaggio colpisce anche a livello emozionale. Eppure, non è solo questo a rendere unico il paesino di Saturno, perché a lasciare il segno è un enigma storico, ovvero la famosa ‘cinta’. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta…

Il borgo di Saturno: un mistero da svelare

La “cinta” di Saturno è un posto veramente unico nel suo genere e nasconde un mistero. Infatti, secondo un’antica leggenda, questa cinta non aveva l’unico scopo di proteggere gli abitanti dagli attacchi dei nemici esterni.

La particolarità di quel posto si origina soprattutto dalla sua struttura e dalla funzione che essa assume. La cinta è state realizzata con una precisione quasi ingegneristica che risulta veramente sorprendente per l’epoca storica in cui è stata fatta. Infatti, sembra che queste mura formino un anello perfetto e il suo valore non è solo difensivo ma anche simbolico e magico.

La leggenda sulla cinta di Saturno

Secondo alcuni ricercatori, la cinta che circonda la città di Saturno ha un valore cosmologico e rappresenta l’unità tra il cielo e la terra.

A sostegno di questa tesi sono state trovate alcune iscrizioni sulle pietre che suggeriscono anche la presenza in città di conoscenze avanzate sia di astronomia che di geometria da parte di chi ha svolto i lavori di costruzione. Secondo le leggende la cinta era in grado di tenere lontane le energie negative. In questo modo veniva garantita la pace tra gli abitanti.