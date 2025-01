FantaSanremo, questi sono i cantanti VINCENTI | Scala tutte le classifiche con questo trucco, è infallibile

La grande attesa del pubblico sta per finire: tra meno di due settimane si alzerà il sipario sulla nuova edizione del Festival di Sanremo

La sabbia nella clessidra sta per finire, tra due settimane aprirà i battenti l’attesissima nuova edizione del Festival di Sanremo. Dopo il lungo e fortunato ciclo quinquennale targato Amadeus la tradizionale rassegna canora sarà condotta da Carlo Conti.

I vertici della RAI, rimasti spiazzati dall’addio del presentatore ed ex deejay romagnolo, hanno evitato qualsiasi azzardo. Meglio andare sul sicuro e affidare la guida di un evento così importante a un professionista che offra ampie garanzie e totale affidabilità.

Il conduttore fiorentino ha ricostruito in una recente intervista concessa al podcast BSMT tutte le tappe dell’organizzazione del Festival, con particolare riferimento alla scelta dei 30 big che saliranno sul palco del Teatro Ariston a partire da martedì 11 febbraio.

Una selezione accurata che ha premiato alcune delle voci più amate della canzone italiana, interpreti di primo piano pronti a contendersi il successo finale. Ed è proprio intorno ai nomi dei probabili favoriti che anche quest’anno come in passato avrà inizio un gioco sempre più diffuso tra il pubblico, il FantaSanremo.

FantaSanremo, parte la caccia ai favoriti: ecco i big in pole position

Il meccanismo è molto simile a quello del Fantacalcio che in Italia è diventato ormai un fedele compagno di viaggio di tifosi e appassionati. Sulla stessa falsariga sta per partire il gioco dedicato alla rassegna sanremese.

A fissare le regole per potervi partecipare è la FIF, la Federazione Italiana Fantasanremo, che ha stabilito altresì le relative quotazioni ufficiali di tutti gli artisti in gara. A questo punto non resta che formare la propria squadra cercando di indovinare il nome del vincitore.

Fantasanremo, le quotazioni ufficiali: fan senza parole

Dei trenta partecipanti sono dieci i favoriti alla vittoria finale, quelli che in sostanza possiedono più chance rispetto agli altri. Ecco di seguito la top 10 degli artisti da scegliere, ricordiamo che accanto a ciascun artista viene affiancato il suo prezzo in Baudi, la moneta virtuale e fittizia del gioco che al tempo stesso è un chiaro riferimento a Pippo Baudo, il presentatore simbolo della storia della kermesse sanremese.

Giorgia – La cura per me – 18 Baudi

Elodie – Dimenticarsi alle 7 – 18 Baudi

Achille Lauro – Incoscienti giovani – 18 Baudi

Francesco Gabbani – Viva la vita – 17 Baudi

Olly – Balorda nostalgia – 17 Baudi

Fedez – Battito – 17 Baudi

Irama – Lentamente – 16 Baudi

Coma_Cose – Cuoricini – 16 Baudi

Noemi – Se t’innamori muori – 16 Baudi

The Kolors – Tu con chi fai l’amore – 15 Baudi