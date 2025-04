Fara in Sabina, fermata con 15 panetti di hashish nell’auto a Passo Corese: arrestata una 45enne

Il controllo di routine si trasforma in un’operazione antidroga

Sembrava un normale controllo di polizia, uno di quelli che quotidianamente si ripetono sulle strade del Lazio, specialmente nelle aree più strategiche come Passo Corese, crocevia tra Rieti e la Capitale. Invece, questa volta, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti si sono trovati di fronte a qualcosa di diverso: una donna di 45 anni, visibilmente agitata, alla guida di un’autovettura che si è rivelata nascondere ben più di quanto le apparenze lasciassero intuire.

Durante il fermo, i poliziotti hanno subito notato l’atteggiamento nervoso della conducente, un comportamento che ha suggerito la necessità di approfondire i controlli. Una decisione che, pochi minuti dopo, si sarebbe rivelata determinante.

Il ritrovamento: droga nascosta dietro l’autoradio

La perquisizione del veicolo ha portato a una scoperta significativa: all’interno del vano delle casse acustiche dell’autoradio erano stati occultati con cura 15 panetti di hashish. Il peso complessivo della sostanza sequestrata supera il chilo e mezzo. Un quantitativo che lascia pochi dubbi sulla destinazione: non il consumo personale, ma la vendita al dettaglio, probabilmente destinata a rifornire il mercato locale o la periferia romana.

Il metodo di occultamento, scelto per sfuggire a un controllo sommario, è ben noto agli investigatori: comparti nascosti all’interno dell’autovettura che solo un’ispezione accurata può rivelare. Un segnale, questo, che fa pensare a una certa esperienza o, almeno, a una consapevolezza delle modalità operative più usate negli ambienti dello spaccio.

La misura cautelare e le prossime fasi dell’indagine

La donna è stata immediatamente arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di competenza. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lei la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni successive. Come previsto dal nostro ordinamento, la responsabilità penale sarà accertata solo all’esito del processo, nel rispetto pieno della presunzione di innocenza.

Nel frattempo, le indagini proseguono. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i collegamenti della donna, per capire se agisse da sola o facesse parte di una rete più articolata di traffico di stupefacenti, magari collegata a canali di approvvigionamento più ampi.

Il fenomeno dello spaccio: piccoli carichi, grande impatto

Seppure il quantitativo sequestrato possa sembrare modesto rispetto ai grandi numeri delle operazioni antidroga internazionali, il valore reale dell’hashish rinvenuto è tutt’altro che trascurabile. Sulle piazze di spaccio locali, un carico simile può generare migliaia di dosi, alimentando un mercato che colpisce soprattutto i più giovani e i contesti sociali più fragili.

Episodi come quello di Passo Corese dimostrano quanto il contrasto allo spaccio richieda una presenza costante e capillare delle forze dell’ordine sul territorio. Non si tratta solo di fermare grandi trafficanti, ma anche di intercettare le reti minori, che quotidianamente alimentano un circuito di dipendenza e degrado.

Il lavoro degli agenti della Squadra Mobile, silenzioso ma fondamentale, si inserisce in questo quadro più ampio: un’attività che tutela non solo l’ordine pubblico, ma anche il diritto delle comunità a vivere in sicurezza e legalità.

