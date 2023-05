Fara in Sabina, il trattore si ribalta e lo travolge: morto un uomo di 60 anni

È di questa mattina la notizia di un grave incidente avvenuto in quel di Fara in Sabina che ha condotto alla prematura scomparsa di un uomo. Per il signore, deceduto poco dopo l’impatto, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Il signore, un uomo di 60 anni, era alla guida del suo trattore quando, inaspettatamente, questo si rovescia e poi lo travolge: per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo. La tragica fatalità si è consumata a Fara in Sabina, piccolo comune in provincia di Rieti. L’incidente si è verificato attorno alle 12:30.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che, però, a nulla sono valsi per salvare la vita all’uomo. Sul posto si sono recati un’ambulanza medicalizzata e i carabinieri della compagnia di Passo Corese per verificare quanto successo.

La frequenza di incidenti con trattori agricoli

La frequenza di incidenti di questo tipo non è assolutamente accidentale. Dal 2010 al 2021 l’Osservatorio Asaps “Morti Verdi” ha registrato 4555 incidenti gravi che hanno coinvolto trattori agricoli, con 2050 morti e 3067 feriti.

Nel 2021, inoltre, l’associazione sostenitori Polstrada ha contato 357 incidenti con 166 morti, dato in aumento rispetto al 2020 che aveva contato 162 vittime. Nello stesso anno, per di più, i feriti sono stati 246. L’Osservatorio ha anche monitorato gli incidenti con trattori agricoli che si verificano sulle strade, 119 nel 2021, e quelli in campi, boschi e frutteti che sono stati 238.

Prima causa di morte in agricoltura

I dati non lasciano spazio a interpretazioni ed evidenziano, senza sorta di smentita, che la prima causa di morte in agricoltura è rappresentata dal ribaltamento del trattore. Questa dinamica genera circa il 70% degli infortuni con esito fatale di tutto quanto il comparto agricolo.

Le regioni più colpite da questa fattispecie di incidente sono la Toscana, l’Abruzzo, il Veneto e l’Emilia-Romagna. Le cause, molto da probabilmente, sono da ricercare nell’estensione e nell’orografia del territorio, ma anche nel tipo di colture praticate. In ogni caso tutto il territorio nazionale, Lazio compreso, è colpito da aventi mortali provocati dal ribaltamento del mezzo agricolo.

© Riproduzione riservata