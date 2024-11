Fatto fuori per questo motivo | Angelo Madonia non si nasconde e sputa il rospo: ecco perché non sarà più a Ballando, c’entrano loro

Fa discutere e non poteva essere altrimenti l’addio di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle. Le parole del ballerino chiariscono tutto

Uno scenario che nessuno, in primis Milly Carlucci, avrebbe mai immaginato di dover affrontare. Quanto accaduto nelle ultime ore a ‘Ballando con le Stelle‘ è un imprevisto che ha scosso l’intero staff del dancing show più seguito e amato della televisione italiana.

Tutti i telespettatori sono a conoscenza da ore che un maestro di ballo dello show di Rai Uno, Angelo Madonia, compagno tra le altre cose di Sonia Bruganelli, ha detto addio al programma ed è stato prontamente sostituito da un grande ex come Samuel Peron.

Detto questo le polemiche innescatesi alla notizia, sotto molti aspetti clamorosa, dell’inatteso avvicendamento, sono piovute copiose e sempre più accese. Gli utenti delle varie piattaforme si sono divisi in due veri e propri opposti schieramenti.

Da un lato tutti quelli che hanno preso le difese di Madonia mettendo sotto accusa le dinamiche del talent. Dall’altro chi invece ha approvato in pieno il suo addio, sostenendo che non fosse il maestro di ballo più adatto per Federica Pellegrini.

Angelo Madonia, l’attacco frontale a Ballando con le Stelle: ecco le ragioni del suo addio

L’ex campionessa di nuoto dal canto suo non ha voluto commentare l’accaduto, scegliendo dunque la strada di un rispettoso silenzio. D’ora in poi sarà Samuel Peron il partner dell’ex campionessa olimpica di Pechino.

A rompere il silenzio è stato invece proprio Madonia che attraverso un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ha voluto chiarire i motivi che hanno causato il suo allontanamento dallo show che lo ha visto fino a ieri grande protagonista.

Angelo Madonia, il lungo messaggio fa discutere: i social esplodono

Il ballerino e compagno di Sonia Bruganelli, a sua volta rimasta prudentemente in silenzio, ha dunque affidato ai social il racconto di questa ancora misteriosa vicenda: “Ho dedicato la mia vita al ballo facendolo con amore e rispetto, ma oggi mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficolta non solo me, ma anche chi mi è accanto”.

Madonia ha dunque spiegato di aver fatto un passo indietro in quanto “alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso“.