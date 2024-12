Favola biancoceleste ad Amsterdam, lancieri umiliati: Ajax 1-3 Lazio

Dispiace che stasera i tifosi biancocelesti non abbiano potuto seguire la loro squadra ad Amsterdam, ma l’arena olandese ha promesso spettacolo sin da subito. Forte della vittoria sul Napoli, Baroni ha dovuto fare a meno di Romagnoli e Vecino, entrambi infortunati. Conferme invece per Tavares e Dia, il quale ha trovato spazio tra i titolari dal primo minuto. Ajax-Lazio era una sfida cruciale, soprattutto per gli olandesi, però il verdetto è stato favorevole per la Lazio e con grande merito.

Primo Tempo

La partita tra Lazio e Ajax prende il via con un ritmo subito sostenuto. Già al 6′, Bertrand Traore tenta la fortuna con un tiro potente da fuori area, ma il pallone sorvola di poco la traversa, lasciando il punteggio invariato.

La Lazio però colpisce per prima al 12′: Pedro serve una splendida palla in profondità per Loum Tchaouna, che sfrutta la sua velocità per presentarsi davanti al portiere e lo batte con un preciso rasoterra. I biancocelesti passano in vantaggio per 1-0.

Al 20′, l’Ajax risponde con una grande occasione per Brian Brobbey, che salta più in alto di tutti in area e colpisce di testa. Tuttavia, il suo tentativo termina largo oltre il palo sinistro, sprecando una possibilità importante per il pareggio.

La Lazio si rende pericolosa di nuovo al 28′, quando Taty Castellanos prova un tiro dalla distanza. Il pallone parte come un missile, ma esce di poco oltre il palo sinistro, lasciando l’Ajax con il fiato sospeso.

Gli animi si scaldano verso la fine del primo tempo. Al 38′, Jorrel Hato dell’Ajax viene ammonito per un intervento irregolare, e al 46′, Brian Brobbey segue il compagno sul taccuino dell’arbitro Ivan Kruzliak per un altro fallo deciso. Poco dopo, sempre al 46′, anche Nicolò Rovella della Lazio riceve un cartellino giallo per un intervento ruvido.

Al 48′, l’arbitro fischia la fine del primo tempo e le squadre rientrano negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Loum Tchaouna.

Secondo Tempo

La ripresa comincia con la Lazio avanti di un gol, ma con cambi strategici per entrambe le squadre. Al 46′, la Lazio sostituisce Manuel Lazzari con Adam Marusic, mentre Mattia Zaccagni prende il posto di Boulaye Dia. Poco dopo, Luca Pellegrini viene ammonito per un fallo deciso.

L’Ajax non tarda a rispondere e trova il pareggio al 47′. Bertrand Traore realizza un gol spettacolare con un tiro dalla distanza che si insacca sotto l’incrocio dei pali, riportando la gara sull’1-1.

La Lazio non si lascia intimidire e torna avanti al 52′. Mattia Zaccagni serve un assist perfetto a Fisayo Dele-Bashiru, che controlla e con un tiro preciso batte il portiere del Ajax, portando il punteggio sull’1-2.

Al 55′, Loum Tchaouna tenta un altro tiro dal limite, ma il portiere dell’Ajax, Remko Pasveer, si oppone con un grande intervento. La Lazio continua con i cambi al 69′, sostituendo Luca Pellegrini con Nuno Tavares, e al 72′ con Mario Gila che prende il posto di Patric.

Pochi minuti dopo, al 77′, la Lazio allunga ancora con un gol di Pedro, servito da Loum Tchaouna. Il tiro preciso di Pedro dal limite dell’area si infila sulla sinistra, portando il punteggio sull’1-3.

Nel finale, la partita si accende ulteriormente con ammonizioni al 82′: Samuel Gigot della Lazio e Wout Weghorst dell’Ajax finiscono sul taccuino dell’arbitro per interventi duri. La Lazio effettua un ultimo cambio al 87′, con Matteo Guendouzi che entra al posto di Pedro.

L’Ajax prova a reagire nel recupero, ma spreca due grandi occasioni. Al 90′, Chuba Akpom colpisce di testa, sfiorando il palo sinistro, mentre al 93′, Kian Fitz-Jim calcia alto sopra la traversa. Al 95′, l’arbitro Ivan Kruzliak sancisce la fine del match con il triplice fischio, decretando la vittoria della Lazio per 3-1: biancocelesti primi in classifica.

Pagelle

Mandas – 6,5

Lazzari – 5,5

Gigot – 6,5

Patric – 6,5

Pellegrini – 5,5

Dele-Bashiru – 7

Rovella – 7,5

Tchaouna – 7

Dia – 6

Pedro – 7

Castellanos – 6

Subentrati

Zaccagni – 6,5

Marusic – 6

Gila – 6

Nuno Tavares – 6,5

Guendouzi s.v