Fazio lascia Rai, La Russa: “Mi dispiace, ma è una sua scelta professionale”

L'addio di Fabio Fazio alla Rai "è una sua scelta professionale" secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Io per altro – ha aggiunto la seconda carica dello Stato, a margine del premio alla memoria di Almerigo Grilz a Milano – sono un po' controcorrente perché con Fazio ho sempre avuto un ottimo rapporto. Non lo vedo da tanto tempo, ma le volte che l'ho visto ho sempre avuto un buon rapporto, per cui mi dispiace che non resti alla Rai, ma credo che sia sicuramente una sua scelta professionale", ha ribadito La Russa, osservando che Fazio "non credo proprio che sarà all'angolo della strada a chiedere un tozzo di pane". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

