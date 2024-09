Federe e lenzuola, morbidezza straordinaria con un trucchetto | ‘Ecco come fanno in albergo’: dormirai una meraviglia

Ecco come fanno negli hotel ad avere sempre federe e lenzuola come nuove: il segreto finalmente è stato rivelato.

Scopri come rendere la tua camera da letto identica a quella di un albergo a cinque stelle e regalati una coccola quotidiana: una biancheria da letto confortevole al tatto che, offre un’immediata sensazione di benessere è un modo per concludere e anche per iniziare bene la giornata.

Dormire tra le federe e lenzuola perfettamente igienizzate e profumate è un piacere che puoi concederti tutti i giorni, a patto che tu conosca bene il trucchetto che ti consente di ottenere una biancheria letto, proprio come quella degli hotel.

Ecco le istruzioni per federe e lenzuola a prova di resort di lusso: se fai così dormirai come un principe ogni notte.

Lenzuola e federe, come ottenere la morbidezza e il comfort dei grandi hotel

Quante volte entrando in una camera d’albergo la prima cosa che hai notato è stato proprio il letto? Federe e lenzuola perfettamente lisce e dal profumo fresco di pulito, senza grinze, e soffici sono un must delle strutture ricettive di buon livello.

Svegliarsi circondati dall’abbraccio di lenzuola morbide, che sfiorano la pelle sortisce un effetto benefico sull’umore e fa partire la giornata con il piede giusto. Per fortuna, puoi ottenere lo stesso risultato anche nella tua camera da letto. Ruba i trucchi dei gestori degli hotel e scopri come fanno gli esperti a ottenere federe e lenzuola sempre perfette.

Il segreto per avere una biancheria morbida e profumata

Per avere un letto ordinato e accogliente la prima regola da rispettare è quella di utilizzare una biancheria perfettamente stirata. Si può ottenere questo risultato cambiando spesso il letto e utilizzando federe e lenzuola sempre appena stirate. Questa però è una pratica che richiede un enorme di impiego sia in termini di denaro che in termini di energia elettrica. Ma ti diamo una bella notizia: se vuoi dire addio al ferro da stiro ma non ti va di rinunciare al piacere di avere sempre federe e lenzuola belle come quelle degli hotel, puoi mettere in atto un trucco speciale.

Se riuscirai a seguire questi passaggi durante il lavaggio della biancheria da letto, otterrai federe e e lenzuola perfette:

Evita di lavare le lenzuola riempiendo al massimo il cestello della lavatrice.

di lavare le lenzuola Non impostare lavaggi a una temperatura troppo elevata, né con una centrifuga troppo potente.

né con una centrifuga troppo potente. Stendi le tue lenzuola all’ aria aperta , avendo cura di fissarle bene alle estremità.

, avendo cura di fissarle bene alle estremità. Infine, piega le tue lenzuola prima di riporle nei cassetti e otterrai una biancheria da letto come quella degli hotel, che sembrerà appena stirata.