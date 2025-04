Federica Angeli, nota per le inchieste sulla criminalità a Ostia, aggredita al supermercato all’Infernetto

Roma, quartiere Infernetto. Un venerdì mattina qualsiasi, di quelli in cui si va a fare la spesa con la lista nella tasca del giubbotto e la fretta addosso. In un supermercato in viale di Castel Porziano, però, quella mattina si è sfiorato qualcosa che va ben oltre l’insofferenza per le code troppo lunghe o per l’ennesimo disservizio in un alimentari di quartiere. Quello che è accaduto a Federica Angeli — giornalista nota per le sue inchieste sulle infiltrazioni mafiose a Ostia, da anni sotto scorta — è la fotografia di un disagio collettivo che a volte esplode proprio nei contesti più ordinari.

La vicenda si consuma attorno a un banco del pane. E già questo dettaglio dice molto. Il pane, simbolo universale di quotidianità, è diventato qui l’innesco di una tensione che covava sotto la superficie. Angeli racconta l’accaduto con lucidità in un post su Facebook, dove ricostruisce ogni passaggio: l’attesa snervante, il numero sul biglietto distante chilometri da quello in corso, lo scoramento generale dei clienti e il nervosismo palpabile del personale.

Dal disagio all’aggressione: dinamiche che parlano di noi

Fin qui potrebbe sembrare la scena classica di un’Italia esausta, dove la carenza di personale e la gestione affannosa dei turni generano attriti a ogni angolo. Ma qualcosa cambia quando, dopo aver sollecitato cortesemente un’altra dipendente a intervenire per alleggerire l’attesa, la giornalista diventa bersaglio di un’aggressione verbale e poi fisica. Non una scaramuccia, non una lite tra clienti spazientiti: un’aggressione vera, con tanto di pugno — che per fortuna è stato in parte attutito dall’intervento di uno dei membri della scorta che la protegge.

Il dato sconcertante non è soltanto il gesto in sé, che sarebbe già grave. Ma il contesto. Un supermercato pieno, testimoni presenti, eppure una reazione del direttore che spiazza più della lite stessa: “Bisogna capirla, ha la febbre”, è stata la spiegazione fornita alla giornalista. Come se uno stato di salute precario potesse giustificare un’aggressione a una cliente. Come se la fatica di chi lavora — sacrosanta, e non certo in discussione — potesse diventare carta bianca per perdere il controllo.

Il peso del nome e la memoria collettiva

Non è irrilevante che tutto questo sia accaduto proprio a Federica Angeli. È difficile pensare che la dipendente del supermercato non sapesse chi avesse davanti. Angeli è una figura nota, soprattutto in quella parte di Roma, per aver messo la sua firma e la sua faccia su anni di inchieste delicate, che l’hanno resa bersaglio della criminalità organizzata. La sua presenza pubblica, la sua storia personale, il suo impegno: sono tutti elementi che, in un contesto già carico di tensione, possono diventare catalizzatori di rabbia repressa o di un’insofferenza non meglio indirizzata.

In altre parole, non era una cliente qualsiasi. Ma è proprio questo il punto: anche se lo fosse stata, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento? Oppure il fatto di essere Federica Angeli, in quella zona, ha reso la sua presenza più ingombrante del dovuto?

Il lavoro sotto pressione e i limiti della comprensione

C’è un altro aspetto da considerare, meno eclatante ma altrettanto centrale. Il lavoro nei supermercati, specialmente in certi quartieri e in certe fasce orarie, è logorante. Turni lunghi, personale ridotto, richieste continue. Si lavora spesso al limite della sopportazione. Ma se questo può spiegare un tono brusco o un atteggiamento poco collaborativo, non può certo legittimare la violenza.

E qui si apre un interrogativo più ampio: che tipo di formazione, di sostegno e di tutele hanno i lavoratori di prima linea? Perché se una dipendente arriva a colpire fisicamente una cliente in pieno giorno, qualcosa nella catena si è rotto molto prima. E forse, più che di pazienza da parte dei clienti, servirebbe attenzione sistemica da parte di chi gestisce.

Una spia accesa sul malessere sociale

Questa storia non parla solo di una giornalista aggredita. Racconta anche di un’Italia stanca, dove la frustrazione diventa troppo spesso violenza. Dove il rispetto reciproco è il primo a saltare quando le condizioni di lavoro sono precarie e le persone sono abbandonate alla gestione del proprio disagio. E dove, talvolta, si dimentica che chi entra in un supermercato — da cliente o da lavoratore — dovrebbe potersi sentire al sicuro, almeno in quel piccolo rito quotidiano che è fare la spesa.

Federica Angeli ha deciso di denunciare, e non è la prima volta che lo fa. Ma stavolta non è solo una questione personale. È un episodio che ci costringe a guardare a come stiamo vivendo. A come ci relazioniamo. A cosa siamo diventati quando perdiamo la capacità di riconoscerci, anche solo per un momento, come esseri umani che condividono lo stesso spazio, lo stesso disagio e — forse — la stessa fame di rispetto.

