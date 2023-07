Federica Pellegrini: “Complimenti per il record, ce lo riprenderemo”. E mostra la pancia – Video

(Adnkronos) – Federica Pellegrini si complimenta con Mollie O'Callaghan per il nuovo record del mondo nel 200 stile libero con un video su Instagram che sembrano avvalorare le indiscrezioni su una sua dolce attesa. "Gara incredibile Mollie O'Callaghan, davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa… Ce lo riprenderemo", si legge nel post dove la 'Divina' appare mostra la cosa che vuole dire all'australiana con una scritta in inglese sulla pancia lievemente gonfia. Nel video appare anche suo marito, Matteo Giunta. Mentre tra le emoticon del post c'è anche quella di una donna incinta. Il tam tam sull'arrivo della cicogna era partito qualche giorno fa sui social, quando Federica ha postato una foto mentre si trovava in barca che mostravano il ventre un po' più pronunciato. Altro indizio la foto messa tra le stories del messaggino che le ha lasciato Matteo Giunta accanto al caffè: "Amori miei buongiorno". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata