Federica Torzullo, la confessione di Carlomagno non convince i familiari: “Mai avrebbe tolto il figlio al padre”

La confessione c'è, ma non chiude la ferita né scioglie i nodi investigativi. Nel caso di Federica Torzullo, 41 anni, uccisa ad Anguillara Sabazia e ritrovata sepolta nell'area legata all'attività del marito, Claudio Carlomagno, la famiglia della vittima respinge con decisione la versione del movente: "L'ho fatto perché temeva di perdere l'affidamento di mio figlio". A dirlo, davanti al gip di Civitavecchia, è lo stesso indagato nel corso di un interrogatorio durato oltre sei ore. Eppure, proprio su quel punto, la sorella Stefania e i genitori di Federica non arretrano: "Federica non avrebbe mai tolto il bambino al padre".

Federica Torzullo e la confessione di Carlomagno: il movente contestato dai parenti

Secondo quanto riferito dall’indagato al giudice, la lite che precede l’omicidio si sarebbe innescata nel contesto di una separazione in corso, con l’ansia di non perdere il figlio come punto di rottura. È un racconto che i familiari della 41enne smontano senza esitazioni, anche richiamando elementi di vita quotidiana: il bambino passava tempo con il padre e, almeno stando alle parole della sorella, non risultano pressioni o minacce legate a un affidamento esclusivo. Nella ricostruzione dei parenti, la separazione era stata avviata lungo binari consensuali, con un passaggio già affrontato con un legale a inizio dicembre.

Federica Torzullo, l’inchiesta della Procura di Civitavecchia e le “zone d’ombra”

La Procura di Civitavecchia, che coordina le indagini, non considera chiuso il quadro. Il procuratore Alberto Liguori ha parlato di una ricostruzione non del tutto convincente, con “zone d’ombra” che restano da chiarire, anche per escludere o accertare eventuali responsabilità di terzi nelle fasi successive al delitto e dell’occultamento del corpo. È un passaggio decisivo: la confessione, da sola, non basta a cristallizzare ogni dettaglio, soprattutto quando emergono incongruenze su tempi e comportamenti.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara: l’accusa di femminicidio e il nuovo impianto normativo

Sul piano giudiziario, la contestazione è pesante. A Carlomagno viene attribuito il reato di femminicidio, con richiamo all'articolo 577-bis del codice penale, che prevede l'ergastolo in presenza delle condizioni indicate dalla norma; resta anche l'accusa di occultamento di cadavere. È un cambio di qualificazione che la Procura motiva alla luce delle risultanze investigative e che colloca il caso dentro un perimetro giuridico pensato per colpire l'omicidio di una donna connesso alla compressione della libertà personale.

Le ricerche del coltello: Anguillara e Osteria Nuova al centro degli accertamenti

Mentre l'inchiesta procede, c'è un fronte operativo che prosegue sul terreno. I carabinieri, secondo quanto riportato nelle ultime ore, sono impegnati nella ricerca dell'arma: il coltello che l'indagato avrebbe indicato come strumento del delitto e che avrebbe detto di aver gettato in un corso d'acqua lungo la via Braccianese Claudia, in zona Osteria Nuova. Il ritrovamento dell'arma è un tassello che può consolidare la ricostruzione e verificare la compatibilità con gli esiti tecnici, anche in rapporto alle ferite accertate.

Il ruolo della madre ex assessora e il silenzio dei familiari di Carlomagno

Nel racconto della famiglia Torzullo entra anche un elemento umano e politico che, in un paese, pesa come un macigno: l’assenza dei genitori dell’indagato e la posizione della madre, Maria Messenio, ex poliziotta ed ex assessora alla Sicurezza del Comune, che avrebbe accompagnato il figlio in caserma il 9 gennaio per sporgere denuncia di scomparsa. Nei giorni successivi sono arrivate le dimissioni dall’incarico in Comune, mentre sui social e nella vita cittadina si sono addensate polemiche e pressioni. La madre, in base alle ricostruzioni giornalistiche, non risulterebbe sentita nelle prime fasi perché non avrebbe avuto contatti con il figlio nelle ore chiave, ma la vicenda istituzionale resta un riflesso inevitabile del caso sul territorio.

Federica Torzullo, il lavoro alle Poste e il dolore dei colleghi

Federica Torzullo viene descritta anche attraverso la sua traiettoria professionale: una carriera in Poste Italiane, con incarichi e responsabilità cresciuti nel tempo, fino al lavoro nell’area logistica collegata allo scalo di Fiumicino. Lì, nelle ore seguite al ritrovamento, si è concentrato un dolore composto, fatto di ricordi e gesti di vicinanza. Sono dettagli che non entrano nell’atto giudiziario, ma spiegano perché un femminicidio non colpisce mai una sola famiglia: investe luoghi di lavoro, amicizie, reti quotidiane, e lascia domande che restano anche quando l’indagine fa un passo avanti.