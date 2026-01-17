Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: la Procura di Civitavecchia indaga per omicidio, il marito iscritto nel registro degli indagati

Federica Torzullo non si trova da venerdì 9 gennaio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Civitavecchia, con un comunicato stampa, ha ricostruito i primi passaggi della vicenda e chiarito che il procedimento, allo stato, è per omicidio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Al centro degli accertamenti c’è anche il marito, Carlomagno Agostino Claudio, iscritto nel registro degli indagati dopo una serie di riscontri che, secondo gli inquirenti, hanno superato la soglia della gravità indiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Federica Torzullo, la denuncia di scomparsa e l’ultima serata in famiglia

La denuncia arriva nel primo pomeriggio di venerdì 9 gennaio. A presentarla è il marito, allertato dai colleghi della donna: Federica non si è presentata all’ufficio smistamento delle Poste presso Fiumicino Aeroporto. L’uomo riferisce di averla vista l’ultima volta in casa intorno alle 23:00 del giovedì precedente, dopo una cena con il figlio. Il bambino, quella sera, sarebbe stato accompagnato dai nonni materni ad Anguillara.

Nella stessa ricostruzione viene indicato che Federica aveva preparato una valigia: il giorno successivo avrebbe dovuto partire, nel pomeriggio, con figlio e genitori materni verso la Basilicata per un evento religioso. Il marito non sarebbe partito con loro. Vengono inoltre segnalati “normali problemi di coppia” e il fatto che, quella notte, i coniugi non avrebbero dormito insieme.

Federica Torzullo, cosa dicono le telecamere: nessuna uscita da casa dopo le 19:30 dell’8 gennaio

Il primo blocco di verifiche riguarda il sistema di videosorveglianza che presidia anche la villetta occupata dai coniugi. Secondo quanto comunicato alla Procura, dalle immagini risulta che Federica non esce dall’abitazione dalle 19:30 dell’8 gennaio. In attesa degli esiti degli esami tecnici ancora in corso, anche l’utenza cellulare non registrerebbe movimenti fuori casa. Di contro, il marito risulta uscire l’indomani mattina, intorno alle 7:30, per recarsi al lavoro, dove rimane fino a una certa ora.

Federica Torzullo, i movimenti del 9 gennaio e le contraddizioni: perché il marito è indagato

La Procura spiega che sul punto dei movimenti del marito la mattina del 9 gennaio emergono divergenze che, allo stato, vengono definite “insanabili”. Versione dell’uomo, riscontri e dichiarazioni delle persone informate sui fatti non combacerebbero, con un racconto ritenuto contraddittorio e illogico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un dettaglio pesa in modo particolare: al momento, Federica non risulta essersi allontanata dopo la cena dell’8 gennaio. La sua auto sarebbe ancora parcheggiata vicino casa; non risulterebbero prelievi o spostamenti di effetti personali dall’abitazione. Mancano, invece, borsa e cellulare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Federica Torzullo, sequestri e repertazioni: tracce ematiche in casa, auto e altri luoghi

Le indagini dei Carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia, con il supporto del RIS di Roma, si sono orientate anche sui beni posti sotto sequestro. La Procura indica il sequestro dell’abitazione, delle autovetture del marito e di Federica, oltre all’azienda di movimento terra riconducibile alla famiglia.

Nella comunicazione ufficiale si parla di “repertazione utile di tracce ematiche” rinvenute in più contesti: all’interno dell’abitazione, sugli abiti da lavoro dell’uomo, nella sua autovettura, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell’azienda familiare in uso al marito.

Federica Torzullo, accertamenti tecnici irripetibili e appello a chi sa qualcosa

Federica non è stata ancora ritrovata. La Procura aggiunge che l’ultimo apparente sms attribuibile a lei sarebbe quello di venerdì 9 gennaio, al mattino, in un contatto con la madre. Sono stati disposti accertamenti tecnici irripetibili sui beni repertati, alla ricerca di DNA: si terranno in settimana e gli esiti sono attesi in tempi brevi.

Parallelamente, gli investigatori lavorano per ricostruire integralmente la vicenda, individuare il movente e verificare eventuali responsabilità di altri soggetti.

Nel comunicato, la Procura di Civitavecchia spiega che la nota è stata diffusa anche per il forte risalto mediatico, nel tentativo di bilanciare segretezza delle indagini e diritto di cronaca. L’invito è rivolto a chiunque abbia notizie utili a contattare i Carabinieri di Anguillara Sabazia e di Ostia.

E c’è un’ultima richiesta, netta: chi si è reso responsabile del grave fatto collabori per porre fine allo strazio di familiari e amici, che restano sospesi nell’attesa di ritrovare Federica, anche in vista dei benefici previsti dalla legge in caso di collaborazione.