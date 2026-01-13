Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: marito indagato per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa da Anguillara Sabazia l’8 gennaio: da allora il telefono risulta spento e le ricerche non hanno ancora dato esito. Nelle ultime ore l’inchiesta ha avuto una svolta netta: la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio e il marito, Claudio Carlomagno, risulta iscritto nel registro degli indagati. Un passaggio che fotografa il cambio di prospettiva investigativa, dopo che l’ipotesi iniziale di allontanamento volontario è apparsa sempre meno compatibile con gli elementi raccolti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: sequestri e perquisizioni nella villetta

All’alba di lunedì i carabinieri hanno proceduto con il sequestro dell’auto e del cellulare del marito, oltre a intervenire sull’abitazione di Anguillara dove la donna viveva fino al giorno della scomparsa. L’obiettivo è acquisire riscontri tecnici: dati telefonici, eventuali tracce, supporti digitali, qualsiasi elemento utile a ricostruire le ore precedenti e successive all’8 gennaio. In parallelo l’immobile è stato posto sotto attenzione investigativa e presidiato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: nuovi sopralluoghi e rilievi tecnico-scientifici

Martedì, in tarda mattinata, gli investigatori sono tornati nella villetta con il Nucleo investigativo e personale specializzato per ulteriori accertamenti. È un lavoro paziente, fatto di rilievi, campionamenti, verifiche su oggetti e spazi che, isolati, dicono poco ma insieme possono comporre una traiettoria precisa. In casi simili ogni dettaglio diventa rilevante: orari, percorsi, utilizzo dei dispositivi, movimenti intorno a casa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: le ricerche sul territorio e nel lago di Bracciano

Le ricerche non si sono limitate all’area urbana. È stato scandagliato anche il lago di Bracciano, senza risultati. Intanto gli accertamenti si estendono in altri punti ritenuti significativi, inclusi luoghi collegati all’attività lavorativa dell’uomo, che opera nel settore scavi e movimento terra. Una linea investigativa che mira a verificare se esistano aree dove cercare tracce, oggetti, indizi fisici compatibili con un’ipotesi di reato.

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: telecamere, tempi, versioni da verificare

Un capitolo decisivo riguarda i video di sorveglianza acquisiti in zona. Le immagini, al vaglio degli inquirenti, servono a definire gli ultimi spostamenti noti della 41enne e a confrontarli con i racconti raccolti. Secondo quanto riportato da più ricostruzioni di stampa, gli investigatori stanno valutando incongruenze emerse nella prima versione fornita dopo la denuncia di scomparsa, presentata il 9 gennaio. Anche alcuni dettagli di routine, come orari e presenze al lavoro, vengono verificati con metodo: non perché “provino” qualcosa da soli, ma perché aiutano a stabilire una sequenza attendibile.

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: separazione in corso e quadro familiare sotto lente

Dalle informazioni emerse finora, la coppia stava affrontando una fase di separazione e risultava fissata un’udienza per avviare la procedura, con implicazioni anche sull’affidamento del figlio. Gli investigatori hanno ascoltato familiari, amici e colleghi per ricostruire rapporti, tensioni, eventuali segnali di allarme, senza dare nulla per scontato. Federica lavorava presso l’ufficio postale interno all’aeroporto di Fiumicino: anche l’ambiente professionale è parte della ricostruzione, perché può offrire elementi su abitudini e ultimi contatti.

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: il ruolo delle istituzioni e la prudenza dovuta

Il caso ha una forte eco anche per un dato pubblico: la madre di Federica, Maria Messenio, ricopre un incarico amministrativo nel Comune. Ma la giustizia, per definizione, lavora su fatti e riscontri, non su ruoli o percezioni. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in una fase delicata, utile a consentire verifiche e garanzie difensive, e non equivale a una responsabilità accertata.

In chiusura, mentre Anguillara vive ore di apprensione, la linea resta una sola: riportare ciò che è verificato e attendere gli esiti degli accertamenti. Le attività tecniche su telefoni, auto, immagini e rilievi possono richiedere tempo, ma spesso sono proprio questi passaggi a fare chiarezza quando le parole non bastano.