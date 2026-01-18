Federica Torzullo trovata morta ad Anguillara: cadavere sepolto nella ditta del marito, interrogatorio in corso

La ricerca di Federica Torzullo, 41 anni, funzionaria di Poste Italiane in servizio al Centro meccanografico di Fiumicino, si è chiusa nel modo più doloroso: un corpo è stato rinvenuto sepolto nell’area operativa della ditta riconducibile al marito, ad Anguillara Sabazia. Il riconoscimento sarebbe arrivato dagli indumenti e da altri particolari, mentre gli accertamenti tecnici restano decisivi per l’identificazione formale e la ricostruzione completa dei fatti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Federica Torzullo trovata morta ad Anguillara: la svolta dopo nuovi scavi nella ditta

L’accelerazione si è registrata nella tarda serata di sabato, durante un vertice investigativo in cui sarebbero stati rivalutati elementi già emersi nei giorni precedenti. Domenica mattina, quindi, i carabinieri hanno organizzato una nuova sessione di scavi nella sede tecnica dell’azienda legata al marito: un intervento mirato che ha dato esito immediato con il ritrovamento del cadavere. La Procura di Civitavecchia segue il caso passo dopo passo, con la presenza degli inquirenti e del magistrato sul posto, nel quadro di un’indagine che ha assunto contorni sempre più definiti.

Federica Torzullo trovata morta ad Anguillara: gli indizi e la “repertazione” di tracce ematiche

Nei giorni scorsi la Procura aveva già reso noto un dato destinato a pesare: gli accertamenti avrebbero portato a una "copiosa repertazione di tracce ematiche", rilevate in più luoghi e su diversi supporti. Le tracce, secondo quanto comunicato, sarebbero state individuate all'interno dell'abitazione dei coniugi, su abiti da lavoro, nell'auto in uso all'uomo e anche in contesti esterni legati alla sua attività, con il supporto del RIS di Roma e dei reparti investigativi dell'Arma. Un insieme di riscontri che, per gravità, precisione e concordanza, avrebbe superato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito.

Federica Torzullo trovata morta ad Anguillara: interrogatorio del marito e quadro giudiziario

Claudio Carlomagno è stato accompagnato dagli investigatori per essere sentito: al momento, secondo quanto risulta dalle ricostruzioni giornalistiche, non sarebbe stato ancora adottato un decreto di fermo, ma la sua posizione resta al centro dell'inchiesta e potrebbe aggravarsi alla luce degli esiti tecnici e delle verifiche incrociate sui movimenti e sugli elementi repertati. In questa fase ogni passaggio viene trattato con cautela: l'ipotesi investigativa e la raccolta indiziaria devono misurarsi con gli accertamenti irripetibili, soprattutto quelli legati al Dna e alla datazione dei fatti, che possono consolidare o ridisegnare la cronologia.

Federica Torzullo trovata morta ad Anguillara: il ruolo delle istituzioni e la risposta del territorio

Il caso, che ha tenuto col fiato sospeso il territorio del lago di Bracciano, richiama ancora una volta il tema della tempestività nelle denunce, della protezione delle persone più esposte e della capacità di coordinamento fra forze dell’ordine, magistratura e laboratori scientifici. L’attività condotta in questi giorni mostra una filiera investigativa completa: sopralluoghi, sequestri, repertazioni, analisi tecniche, oltre alle ricerche sul territorio. Ora la priorità è dare un nome certo a quel corpo, chiarire dinamica e responsabilità e restituire alla famiglia una verità giudiziaria fondata su prove, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.