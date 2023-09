Federico Bucci, morto prorettore Politecnico

(Adnkronos) –

E' morto dopo due settimane di ricovero in ospedale Federico Bucci, prorettore della sede di Mantova del Politecnico di Milano. Era stato investito da un'auto il 2 settembre mentre faceva jogging. Trasportato all'ospedale Borgo Trento di Verona, le sue condizioni erano apparse subito gravi. Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi lo ricorda sui social e propone di dedicare a lui lo studentato. "C'è un progetto, che abbiamo avviato insieme e che dobbiamo a tutti i costi portare avanti, era il suo sogno e dobbiamo realizzarlo: lo studentato presentato al bando MIuR dal Politecnico a Mantovahub a fiera Catena. Dobbiamo farlo e dedicarlo a lui, perché l'idea è stata sua e noi l'abbiamo condivisa e accompagnata e vogliamo realizzarla". A ricordarlo è anche Alessandro Beduschi, mantovano e assessore lombardo all'Agricoltura. "Mantova perde un visionario. Federico Bucci è stato uno straordinario personaggio, che tanto ha fatto per rendere il polo universitario della città una realtà importante, la cui reputazione è cresciuta di anno in anno". È stato ideatore di Mantova Architettura, "un evento che ha raggiunto grazie a lui dignità internazionale. In queste settimane con lui e il sindaco di Sabbioneta lavoravamo per porre le basi di un accordo di programma per valorizzare l'eccellenza dei luoghi e la sinergia con il territorio dove esistono primarie aziende del settore legno. Ci resta il dovere di continuare ciò che la sua grande personalità aveva questa volta soltanto abbozzato" conclude. —[email protected] (Web Info)

