Fedez, Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Vi sono grata”

(Adnkronos) – Chiara Ferragni rompe il silenzio social. La moglie di Fedez, ancora ricoverato in ospedale, ringrazia i suoi follower. "Vi leggo e vi sono grata", scrive nel sintetico post accompagnato da due cuori e le mani giunte in preghiera. Il rapper è ricoverato da giovedì scorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, a causa di due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna. Sulle condizioni di Fedez in ogni caso trapela ottimismo per le condizioni di Fedez, ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Oggi è una settimana da quando il rapper è arrivato nel presidio dell'Asst Fbf-Sacco. A quanto appreso dall'Adnkronos Salute, l'artista ieri ha trascorso una giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un'endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni. Riserbo, per il momento, su quando Fedez potrà essere dimesso.

Vi leggo e vi sono grata — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) October 4, 2023

