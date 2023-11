Fedez contro Morgan a X Factor: “E’ un leccapiedi”

(Adnkronos) –

"Non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi". Fedez a testa bassa contro Morgan in diretta tv nella puntata di X Factor 2023. Il rapper replica alle affermazioni di Morgan sulla sua collaborazione pregressa con Zo Vivaldi degli Stunt Pilots, uno dei gruppi in gara nello show. "Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo non insinuarlo", dice Fedez alla fine dell'esibizione degli Stunt Pilots durante la prima manche della semifinale di X Factor. Per poi rincarare la dose: "Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in culo. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l'avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi", conclude Fedez.

Le parole del rapper sono l'ultimo episodio, in ordine di tempo, nella vicenda innescata dal siluramento di Morgan dal talent. Il cantante, alcune settimane fa, è stato protagonista di una puntata a dir poco movimentata: attacchi ai colleghi giudici – Fedez (definito "troppo depresso" per dare consigli come uno psicologo), Dargen D'Amico e Ambra – e alla conduttrice Francesca Michielin, tra parole sopra le righe e battute a dir poco pungenti. Sky Italia e Fremantle Italia hanno quindi deciso "di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a 'X Factor' come giudice. Fedez, Ambra e Dargen D'Amico rimangono i 3 giudici del programma. Una valutazione – si legge nella nota diffusa nei giorni scorsi da Sky e Fremantle – fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni".

Dopo il siluramento del talent di Sky Morgan aveva puntato il dito contro Fedez. "Non sono una persona capace di provare rancore, e in questo mondo fatto di colpi bassi e odio non lo concepisco. A Fedez ho detto una cosa autoironica chiedendogli, poi, subito scusa via messaggio, lui è stato molto violento nei miei confronti, ha detto cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata" aveva detto Morgan, raccontando i retroscena che hanno portato alla sua esclusione da 'X Factor'.

Morgan, inoltre, aveva definito gli ex colleghi giudici come una "cricca" legata da interessi comuni. "Io nella 'combriccola' sostenuta da Warner? Sono in Sony da quando ero un'adolescente", la riposta di Francesca Michielin. Tesi già confutata da Fedez, che sempre a 'Striscia' aveva detto: "Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere".

