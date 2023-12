Fedez da Mara Venier: “Ho pensato al suicidio, mi ha salvato la famiglia” – Video

(Adnkronos) – L'idea del suicidio e l'amore della famiglia. Fedez si confessa nel salotto di Mara Venier a Domenica In, nella puntata di oggi. "Se oggi sono ancora qui e non sono andato oltre la progettualità è solo per la mia famiglia: a volte il dolore è talmente forte che pensi a gesti estremi. Ma ci sono responsabilità, ci sono i figli. Il pensiero di recare un danno così grave alle persone a cui tieni di più ti frena". (immagini raiplay.it) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

