Fedez dimesso: “Come sto? Ho bisogno di riposo” – Guarda il video

(Adnkronos) –

Fedez salvato dai donatori di sangue. Il rapper è stato dimesso oggi dall'ospedale Fatenebefratelli e può tornare a casa. L'artista era stato ricoverato per due ulcere che hanno provocato un'emorragia e hanno richiesto una trasfusione. "Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io non sarei qui", le parole del rapper all'uscita dall'ospedale, accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni. "Come sto? Bene, devo riprendermi ancora un pochino. Ho bisogno di riposo", dice.

