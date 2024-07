Fedez, il dramma è immane: purtroppo si è dovuto arrendere | Nessuna reazione di Chiara Ferragni

Fedez ha dovuto rinunciare e ha ammesso anche di essere più fragile che in passato: le sue parole hanno commosso tutti.

Il famoso rapper italiano ha dovuto affrontare l’ennesimo dramma, e senza l’aiuto dell’influencer Chiara Ferragni al suo fianco questa volta.

Le condizioni di salute del cantante rap hanno preoccupato i fan più che in passato e a loro ha rivolto un discorso molto particolare. Scopriamo che cosa ha confessato.

Dopo le accuse contro Chiara Ferragni, Fedez ha chiarito che cosa sia effettivamente accaduto nel corso dell’ultima triste vicenda che lo ha visto protagonista: ecco che cosa ha detto.

Fedez, l’ultimo evento drammatico del cantante rap

Come forse saprete già, circa due anni fa Fedez ha scoperto di avere un tumore al pancreas, e da lì è iniziato il suo calvario personale. Si è trattato di un grave malattia, che lo ha accompagnato per mesi, e che, purtroppo, ogni tanto torna a far visita al rapper con malesseri, derivati dall’intervento di asportazione delle cellule tumorali. Nonostante si sia sottoposto a tutte le dovute cure, sotto la supervisione di esperti oncologici, Fedez infatti, continua ad avere problemi di salute e, proprio pochi giorni fa, è stato ricoverato a seguito di un’emorragia interna.

Come si legge su Gossip e tv Fedez, qualche giorno fa, attraverso alcune stories condivise su Instagram, aveva incolpato, tra le righe, l’ex moglie Chiara Ferragni, addossandole la responsabilità dei suoi problemi di salute. Poi è intervenuto per spiegare che cos’è accaduto nei giorni scorsi. Scopriamo che cosa ha confessato il cantante.

La confessione inaspettata sulle sue condizioni di salute

Il cantante ha spiegato ai suoi fan online di aver letto alcune ricostruzioni che lui ha definito fantasiose, e che riguardano il suo ultimo ricovero al pronto soccorso: buona parte del pubblico aveva ipotizzato che l’artista italiano fosse stato ricoverato per eccesso di droga o di alcool. Fedez ha cercato di fare chiarezza e ha confessato che il motivo è stato un altro, sottolineando di essere diventato più fragile che in passato e di essere soggetto spesso a emorragie interne, che si verificano da quando è stato operato al pancreas per la rimozione del tumore.

Fedez poi ha aggiunto che, purtroppo, non potrà tenere fede agli impegni che aveva preso nel campo musicale. Sarà costretto, per il momento, a rinunciare ai concerti programmati. Non ha fatto parola di Chiara Ferragni, la quale, si immagina, che forse abbia preferito non essere presente per l’ex marito in questa circostanza, dato che entrambi stanno attraversando un momento delicato, per via della separazione.