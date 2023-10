Fedez, lo scherzo di Fiorello e Sanremo 2025: cos’è successo – Video

(Adnkronos) – Fedez chiama Fiorello e si 'candida' per rimpiazzare Amadeus alla direzione artistica del Festival di Sanremo a partire dal 2025. Tutto finto, ovviamente. Lo scherzo dello showman nell'anteprima di 'Aspettando Viva Rai2' funziona, eccome. All'altro capo del telefono non c'è Fedez ma un imitatore. La gag è talmente perfetta da costringere Fedez, quello vero, a chiarire che non dirigerà Sanremo nel 2025. Forse. Del resto Fiorello, nel video che chiude la mattinata movimentata dalla 'burla', ripropone la candidatura: "Una bella idea, no?". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

