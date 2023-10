Fedez tornato a casa: “Sono state giornatine intense…”

(Adnkronos) – "Sono state giornatine intense". Fedez torna a casa dopo il ricovero in ospedale per l'emorragia provocata da due ulcere. Il rapper, in una serie di audio diffusi su Instagram attraverso il canale broadcast, esprime i ringraziamenti per il sostegno ricevuto nell'ultima settimana. "Ciao, non mi facevo vivo da un po'. Sono finalmente a casa, volevo ringraziarvi per il supporto", dice. "Sono state giornatine intense, sono felice di essere a casa adesso. Vi mando un abbraccio grande. Stasera c'era il concerto dei Blink, avevo preso i biglietti da un anno… Per chi ci andrà, godetevi il concerto che sarà pazzesco", aggiunge Fedez. "Spero di rimettermi presto in forma. In momenti come questi ci si rende conto di quali persone sono veramente vicine. Può far male non aver sentito chi ti aspettavi: da un lato ti senti un po' triste…". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

