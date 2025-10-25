Femminicidi: meglio un taser alle donne che il braccialetto per gli uomini

Negli ultimi giorni altri femminicidi hanno riportato con forza al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e degli strumenti di difesa personale per le donne. Pamela Genini e Luciana Ronchi, entrambe già vittime di violenze e minacce da parte dei loro futuri assassini, non hanno trovato protezione sufficiente nelle misure cautelari. La domanda che oggi circola con insistenza è la seguente: se avessero avuto a disposizione un taser, avrebbero potuto salvarsi immobilizzando gli aggressori? Molto probabilmente sì. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Femminicidi e strumenti di difesa: il caso Genini-Ronchi riaccende il dibattito

Il tragico destino di Pamela Genini e Luciana Ronchi non è purtroppo un’eccezione: i dati del Viminale parlano chiaro. Solo nel 2025, in Italia, le vittime di femminicidio sono già decine e in larga parte si tratta di donne uccise da uomini che conoscevano e dai quali erano state già minacciate o aggredite. La cronaca mostra un pattern ricorrente: segnalazioni presentate, denunce depositate, provvedimenti cautelari a volte inefficaci, e infine l’atto estremo.

In questo contesto il taser, arma non letale che rilascia scariche elettriche capaci di immobilizzare temporaneamente una persona, viene indicato da più voci come possibile strumento di autodifesa immediata. Ma è davvero così?

Come funziona un taser: caratteristiche tecniche e potenziale utilizzo

Il taser è un dispositivo che emette scariche elettriche ad alta tensione e bassa intensità, in grado di paralizzare temporaneamente i muscoli del soggetto colpito. Si aziona con un grilletto e lancia due dardi collegati a fili conduttori che, una volta conficcati nella pelle o negli abiti, trasmettono l’impulso elettrico. La persona colpita perde il controllo motorio per alcuni secondi, tempo sufficiente per allontanarsi o chiedere aiuto.

Si tratta di un’arma classificata come “meno che letale” e già in dotazione alle forze dell’ordine in Italia. Il suo uso, però, non è privo di rischi: in rari casi, soprattutto su soggetti con patologie cardiache, può avere conseguenze gravi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa dice la legge italiana sull’uso del taser per i privati cittadini

Attualmente, la normativa italiana non consente ai privati di portare con sé un taser per difesa personale. La legge ne riserva l’utilizzo esclusivo a polizia e carabinieri, sebbene vi siano state proposte di legge per estenderne l’uso a categorie vulnerabili, tra cui donne già minacciate e con provvedimenti restrittivi a loro favore.

Gli ostacoli principali sono due: il rischio di abusi e la complessità di definire criteri chiari per il rilascio. Alcuni giuristi sottolineano che, senza un rigoroso addestramento, l’uso del taser potrebbe rivelarsi inefficace o addirittura controproducente in situazioni concitate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le reazioni: i timori di un “far west” della difesa

La tragedia di Genini e Ronchi ha suscitato forti reazioni. Le associazioni a tutela delle donne chiedono che lo Stato intervenga non solo con misure restrittive più rapide ed efficaci, ma anche valutando la possibilità di dotare le vittime di strumenti concreti per proteggersi. Alcuni movimenti politici hanno già avanzato la proposta di autorizzare l’uso dei taser a donne seguite dai centri antiviolenza o che abbiano già denunciato minacce.

Dall’altro lato, però, non mancano le voci contrarie: diversi magistrati e criminologi avvertono che una liberalizzazione dei taser rischierebbe di aprire scenari pericolosi, trasformando la difesa in potenziale aggressione e complicando il lavoro delle forze dell’ordine.

Le possibili conseguenze sociali e culturali di un’eventuale apertura

Il tema non è solo giuridico ma anche culturale. L’introduzione del taser come strumento di difesa personale cambierebbe radicalmente l’approccio alla sicurezza privata in Italia, un Paese che storicamente ha sempre limitato fortemente la diffusione delle armi, anche non letali.

Gli esperti sottolineano che, oltre all’eventuale autorizzazione al taser, sarebbe fondamentale accompagnare la misura con programmi di formazione, sensibilizzazione e sostegno psicologico alle vittime. In assenza di un quadro normativo chiaro e di un piano educativo, il rischio è di affidare la sopravvivenza delle donne alla loro capacità di premere un grilletto, scaricando su di loro una responsabilità che dovrebbe restare principalmente dello Stato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il caso Genini-Ronchi dimostra ancora una volta come il sistema di protezione delle donne sia insufficiente e come gli strumenti oggi disponibili non riescano a prevenire tragedie annunciate. L’idea del taser come arma di autodifesa merita un confronto serio, privo di ideologie e fondato su dati concreti.