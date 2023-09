Femminicidio Castelfiorentino, trovato morto il marito di Klodiana: si è suicidato

(Adnkronos) – Si è suicidato Alfred Vefa, l'uomo che giovedì 28 settembre a Castelfiorentino ha ucciso a colpi di pistola la moglie, Klodiana Vefa, 36enne albanese madre di due figli. Il corpo senza vita dell'uomo, 44enne albanese, muratore, è stato trovato questa mattina all'alba in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa (Pisa), circa una ventina di km distante dal luogo del delitto. Un cittadino ha segnalato ai carabinieri un'auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I carabinieri intervenuti hanno constatato che si trattava dell’auto di Alfred Vefa, che era ricercata da oltre 24 ore. I carabinieri hanno così organizzato e avviato una rapida battuta nelle aree rurali circostanti, riuscendo infine a rinvenire, intorno alle 6, il corpo esanime dell'uomo. Dai primi accertamenti sembra che Alfred Vefa si sia tolto la vita sparandosi con l’arma usata, verosimilmente, per uccidere anche la moglie. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

