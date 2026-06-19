Fendi Couture alla Gnam: il 9 luglio debutta la prima collezione di Maria Grazia Chiuri

Fendi porterà la sua Couture alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma la sera di giovedì 9 luglio 2026. Sarà il debutto della prima collezione firmata da Maria Grazia Chiuri per l’Autunno/Inverno 2026/27, in uno dei luoghi simbolo dell’arte italiana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fendi Couture alla Gnam, Roma diventa palcoscenico della nuova era Chiuri

La scelta della Gnam non ha il sapore di una semplice cornice. Porta la moda dentro un museo statale che custodisce quasi 20.000 opere, dal Neoclassicismo alle avanguardie storiche, e che rappresenta una delle memorie visive più importanti del Paese. La passerella Fendi entra così in dialogo con un patrimonio artistico nato per raccontare il presente attraverso le forme, i linguaggi e le rotture della modernità.

Per Maria Grazia Chiuri sarà una serata di forte valore simbolico. La collezione Couture Autunno/Inverno 2026/27 segnerà il suo primo atto creativo per la maison romana in un momento nel quale la moda torna a cercare luoghi capaci di dare significato, non solo visibilità. Roma non sarà sfondo decorativo, ma parte viva del racconto: città d’origine del marchio, capitale dell’arte, laboratorio di identità e memoria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La sfilata del 9 luglio assume anche un valore culturale più ampio: Fendi sceglie un museo per presentare un lavoro di alta moda. Il messaggio è che il lusso non passa soltanto dal prodotto, ma dalla capacità di costruire continuità, archivio, immaginario e relazione con i luoghi.

La Galleria Nazionale accoglie Fendi nel Palazzo delle Belle Arti

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea venne fondata nel 1883, inizialmente a Palazzo delle Esposizioni, e dal 1915 ha sede nel monumentale Palazzo delle Belle Arti, vicino a Villa Borghese. Questo dato storico pesa sul senso dell’appuntamento: la Gnam non è un contenitore qualunque, ma un’istituzione nata per dare forma pubblica alla storia dell’arte moderna e contemporanea.

Nelle sue sale sono raccolti percorsi, stili, esperienze e visioni che attraversano più di un secolo di creatività. La presenza di Fendi Couture dentro questo spazio mette in contatto due mondi spesso vicini: l’abito come oggetto artistico e il museo come luogo di conservazione, studio e racconto. L’alta moda, in questo caso, non si limita a occupare la scena. Si misura con la permanenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per Roma sarà anche una serata di grande richiamo internazionale. La città torna protagonista di un evento capace di parlare alla moda, all’arte, al turismo culturale e all’immagine contemporanea della Capitale. La scelta del museo statale rafforza il legame fra produzione creativa e patrimonio pubblico, con una ricaduta che va oltre il calendario delle sfilate.

La mostra su Fendi e Karl Lagerfeld riapre una pagina del 1985

Il debutto Couture di Maria Grazia Chiuri accompagnerà l’inaugurazione di una mostra speciale dedicata allo storico rapporto fra Fendi e Karl Lagerfeld. Il titolo, “After, Un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985”, rimanda in modo diretto alla celebre esposizione d’archivio ospitata proprio alla Galleria Nazionale nel 1985.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 luglio al 25 ottobre 2026. È un passaggio importante, perché permette di trasformare un evento riservato alla moda in un percorso visitabile, accessibile, capace di allargare il racconto della maison a chi vorrà incontrarne la storia attraverso materiali, memoria e linguaggio visivo.

Il richiamo a Lagerfeld non è soltanto celebrativo. Ricorda una collaborazione lunghissima, diventata parte dell’identità di Fendi e della storia della moda del Novecento e del Duemila. Riportare quel legame alla Gnam significa riprendere un filo iniziato nel 1985 e leggerlo alla luce di un nuovo capitolo creativo.

Dal 10 luglio al 25 ottobre, la moda diventa percorso aperto al pubblico

La mostra “After” avrà una durata ampia, dal 10 luglio al 25 ottobre 2026, e consentirà al pubblico di avvicinarsi al rapporto Fendi-Lagerfeld in modo meno fugace rispetto alla sfilata. È qui che l’operazione culturale acquista maggiore profondità: la passerella inaugura, il museo conserva, la mostra restituisce un cammino.

La parola “After” contiene una direzione precisa. Dopo Lagerfeld, dopo il 1985, dopo una stagione irripetibile, Fendi guarda avanti senza cancellare la propria origine. Il debutto di Chiuri si inserisce proprio in questo spazio: non una rottura fredda, ma un nuovo inizio costruito su una memoria potente.

Per il pubblico romano e per i visitatori sarà un’occasione concreta: vedere come una maison nata a Roma abbia saputo portare il proprio nome nel mondo e, allo stesso tempo, tornare nella città con un progetto che unisce archivio, alta moda e arte contemporanea. La Gnam diventa così il luogo nel quale il passato non resta fermo e il futuro prende forma in passerella.

Roma, Fendi e la forza culturale dell’alta moda

La serata del 9 luglio non riguarda solo gli addetti ai lavori. Interessa Roma, la sua capacità di ospitare eventi di rango internazionale e il modo in cui la città può usare i propri spazi culturali senza snaturarli. La moda, quando incontra luoghi come la Galleria Nazionale, smette di essere soltanto calendario, tendenza, immagine. Diventa racconto urbano.

Fendi porta alla Gnam una doppia promessa: la prima collezione Couture di Maria Grazia Chiuri e una mostra che riattiva uno dei capitoli più celebri della maison. Due piani diversi, uniti da una stessa idea: Roma non è solo il luogo da cui partire, ma anche quello nel quale tornare per dare senso a un passaggio storico.

Il 9 luglio la città vedrà sfilare una nuova pagina della moda italiana. Dal 10 luglio, invece, quella pagina resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre. Ed è qui che l’operazione diventa più forte: non una notte soltanto, ma un percorso capace di lasciare traccia nella stagione culturale romana.

Francesca Di Pisa