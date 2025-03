Fentanyl e le nuove droghe sintetiche a Roma e nel Lazio: gli effetti devastanti sul corpo e la salute

Negli ultimi anni, il panorama delle sostanze stupefacenti ha subito una trasformazione significativa con l’introduzione e la diffusione di nuove droghe sintetiche, tra cui il famigerato fentanyl. Questo potente oppioide sintetico, da 50 a 100 volte più forte della morfina, è conosciuto per i suoi effetti devastanti.

Profili dei consumatori di fentanyl e nuove droghe sintetiche

Il consumo di fentanyl e di altre droghe sintetiche non è limitato a una specifica fascia demografica; tuttavia, alcuni gruppi mostrano una maggiore vulnerabilità. Secondo la ‘Relazione 2019 sul fenomeno delle dipendenze nel Lazio’, i servizi per le dipendenze hanno assistito 14.208 soggetti dipendenti da droghe, di cui l’86,2% di genere maschile. La distribuzione per età evidenzia che il 25,3% dei pazienti aveva tra i 30 e i 39 anni, mentre il 29,9% rientrava nella fascia 40-49 anni.

Per quanto riguarda l’occupazione, i dati specifici sul legame tra professione e consumo di fentanyl nel Lazio sono limitati. Tuttavia, studi internazionali suggeriscono che individui impiegati in lavori fisicamente impegnativi o con accesso a farmaci da prescrizione possono essere a rischio maggiore di sviluppare dipendenze da oppioidi.

Effetti delle droghe sintetiche sul corpo e sulla salute

Le droghe sintetiche, incluso il fentanyl, hanno effetti devastanti sul nostro corpo e sulla nostra salute. Essendo estremamente potenti, possono causare rapidamente dipendenza fisica e psicologica. Tra gli effetti più comuni si segnalano:

Depressione respiratoria: Il fentanyl e altri oppioidi riducono la capacità del corpo di respirare autonomamente, aumentando il rischio di overdose fatale.

Alterazioni comportamentali: Gli utilizzatori possono mostrare comportamenti impulsivi, aggressività o stati di confusione mentale.

Danni neurologici: L’uso prolungato può compromettere la memoria, la concentrazione e le capacità cognitive.

Problemi cardiovascolari: L’uso frequente di droghe sintetiche è associato ad aritmie e insufficienza cardiaca.

Evoluzione del mercato degli stupefacenti a Roma e nel Lazio

Il mercato delle sostanze stupefacenti nel Lazio ha mostrato dinamiche complesse negli ultimi anni. Secondo la ‘Relazione al Parlamento 2024’, il mercato delle droghe in Italia ha un valore stimato di 16,2 miliardi di euro, con il 39% attribuibile ai derivati della cannabis e il 32% alla cocaina.

Nel Lazio, le operazioni antidroga sono aumentate, con un totale di 4.030 interventi, rendendo la regione una delle più attive nel contrasto al narcotraffico. Tuttavia, nonostante l’aumento delle operazioni, i quantitativi di sostanze sequestrate hanno mostrato una diminuzione, suggerendo una possibile frammentazione del mercato o strategie più sofisticate da parte delle organizzazioni criminali.

Dati statistici sul consumo e le operazioni antidroga

Operazioni antidroga nel Lazio: Nel 2016, sono state condotte 4.030 operazioni antidroga nella regione, con un aumento del 36,33% rispetto all’anno precedente.

Sequestri di cocaina: Il Lazio ha registrato il 18,8% dei sequestri nazionali di cocaina, posizionandosi tra le regioni con i quantitativi più elevati.

Utenti in trattamento: Nel 2019, i servizi per le dipendenze del Lazio hanno assistito 14.208 persone per disturbi legati all’uso di sostanze, con un aumento dei nuovi utenti rispetto agli anni precedenti.

