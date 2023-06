Ferdinando Carretta trovato morto in casa, sterminò la famiglia: aveva 61 anni

(Adnkronos) – E' stato trovato morto in casa Ferdinando Carretta, l'uomo che nel 1989 a Parma uccise i genitori e il fratello a colpi di pistola. Carretta, 61 anni, era malato da tempo e viveva a Forlì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvistati da una vicina che non lo vedeva da giorni. Dai rilievi del medico legale sul corpo è stato accertato che la morte è dovuta a cause naturali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

