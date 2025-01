Ferentino, chiuso per lavori il casello autostradale: tutti i dettagli

Sei notti di chiusura totale al casello autostradale di Ferentino sull’autostrada A1, un intervento straordinario che di fatto equivale a quasi una settimana lavorativa completa. L’annuncio è stato dato da Autostrade per l’Italia, che ha spiegato come la misura si sia resa necessaria per eseguire lavori di manutenzione sulle barriere antirumore. L’obiettivo è garantire sicurezza e migliorare il comfort acustico per gli utenti e i residenti delle aree circostanti.

Le chiusure, pianificate per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti, saranno distribuite tra martedì 28 e sabato 31 gennaio. Ecco il calendario preciso:

Martedì 28 gennaio:

Orario : dalle 22:00 alle 6:00 del mattino seguente.

: dalle 22:00 alle 6:00 del mattino seguente. Direzione interessata : entrata verso Roma.

: entrata verso Roma. Alternativa consigliata: gli automobilisti potranno accedere all’autostrada dalla stazione di Anagni.

Mercoledì 29 gennaio:

Orari : Dalle 22:00 alle 2:00 del 30 gennaio, chiusura dell’entrata in direzione Napoli e dell’uscita per chi proviene da Roma. Dalle 22:00 alle 6:00, chiusura dell’entrata in direzione Roma.

: Alternative consigliate : In entrata verso Napoli, utilizzare la stazione di Frosinone. In uscita da Roma, optare per il casello di Anagni. Per l’entrata verso Roma, la stazione di Anagni sarà la soluzione più vicina.

:

Giovedì 30 gennaio:

Orario : dall’1:00 alle 5:00.

: dall’1:00 alle 5:00. Direzione interessata : uscita per chi proviene da Napoli.

: uscita per chi proviene da Napoli. Alternativa consigliata: uscire alla stazione di Frosinone.

Giovedì 30 e sabato 31 gennaio:

Orario : dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo.

: dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo. Direzione interessata : entrata in direzione Roma.

: entrata in direzione Roma. Alternativa consigliata: entrare in autostrada dal casello di Anagni.