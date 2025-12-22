Ferentino, l’Appuntato Guerino Iannuzzi compie 90 anni: l’abbraccio dell’Arma dei Carabinieri

Una festa di compleanno che diventa un gesto di riconoscenza, capace di unire passato e presente dell’Arma. A Ferentino (Fr) l’Appuntato dei Carabinieri Guerino Iannuzzi, classe 1935, ha compiuto 90 anni ricevendo la visita di una rappresentanza della Compagnia Carabinieri di Anagni, arrivata nella sua abitazione per portare gli auguri a nome di tutti i colleghi della “Città dei Papi”.

Un momento semplice ma denso di significato, vissuto insieme ai familiari, che ha riportato al centro il valore della memoria e del servizio svolto in uniforme.

Ferentino, l’Appuntato Guerino Iannuzzi compie 90 anni: gli auguri dei colleghi e il calendario ricordo

La mattinata è stata scandita da un incontro riservato ma partecipato, con la presenza di una delegazione dell'Arma che ha voluto omaggiare Iannuzzi con un calendario accompagnato dagli auguri del Comandante della Compagnia di Anagni e di tutti i colleghi. Un dono simbolico, pensato per lasciare un segno concreto di vicinanza e rispetto.

Insieme agli auguri dell’Arma, anche un dettaglio familiare che rende la storia ancora più significativa: il nipote, Ilario Boccitto, Carabiniere Scelto, attualmente in servizio presso la Stazione Carabinieri di Paliano. Un passaggio generazionale che racconta, senza bisogno di parole altisonanti, la continuità di una scelta e di un’identità.

Ferentino, l’Appuntato Guerino Iannuzzi compie 90 anni: dall’arruolamento nel 1954 alla pensione nel 1985

La carriera di Guerino Iannuzzi inizia il 25 settembre 1954, quando si arruola come Carabiniere. È un’Italia diversa, in piena ricostruzione, con un Paese che cambia rapidamente e con l’Arma chiamata a presidiare territori, strade e piccoli centri, spesso con risorse limitate ma con un radicamento profondo.

Dopo l’arruolamento, Iannuzzi viene trasferito in Sardegna, prima tappa di un percorso che lo porterà a prestare servizio in diversi reparti dislocati nel Nord e nel Centro Italia. Anni di trasferimenti, turni, nuove destinazioni, rapporti umani che si costruiscono in caserma e nelle piazze, dove la divisa è prima di tutto un riferimento quotidiano per le persone.

La sua carriera si chiude in Ciociaria nel 1985, anno del congedo. Un traguardo professionale che oggi, a distanza di decenni, viene ricordato non con nostalgia, ma come parte viva di una storia collettiva.

Ferentino, l’Appuntato Guerino Iannuzzi compie 90 anni: un incontro di famiglia che diventa memoria pubblica

All’incontro hanno preso parte anche i familiari, trasformando la ricorrenza in un abbraccio corale. Per chi ha indossato l’uniforme, la dimensione privata e quella del servizio spesso si intrecciano: orari imprevedibili, responsabilità costante, trasferimenti, una vita costruita anche intorno al senso del dovere.

Vedere l’Arma entrare in una casa per celebrare un compleanno, senza formalismi e senza palcoscenici, racconta un modo di vivere l’istituzione che non si esaurisce nel lavoro attivo, ma continua nel tempo come appartenenza.

Ferentino, l’Appuntato Guerino Iannuzzi compie 90 anni: l’esempio che parla ai Carabinieri di oggi

Nel messaggio che accompagna questa giornata c'è un concetto chiaro: figure come l'Appuntato Iannuzzi rappresentano una fonte di ispirazione per i Carabinieri di oggi e di domani. Non per retorica, ma per concretezza. Il servizio allo Stato, vissuto con disciplina e responsabilità, resta un riferimento in un tempo in cui cambiano strumenti, procedure, scenari e anche il modo di raccontare le istituzioni.

Eppure, alcuni elementi restano identici: la presenza sul territorio, la capacità di ascolto, l’equilibrio nei momenti difficili, il rispetto delle persone.

Il novantesimo compleanno di Guerino Iannuzzi, celebrato a Ferentino con gli auguri dei colleghi della Compagnia di Anagni, diventa così una piccola notizia che parla a molti. Parla di un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato, di un’Arma che non dimentica chi ha camminato prima, e di una famiglia in cui la divisa continua, passando idealmente da una generazione all’altra.

In una giornata fatta di sorrisi e ricordi, resta un’immagine semplice: un calendario consegnato con affetto, e un “grazie” che vale più di qualunque cerimonia.