Ferentino ricorda le Fosse Ardeatine: una delegazione alla cerimonia presieduta da Mattarella

In occasione dell’81° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, la città di Ferentino (Frosinone), ha reso omaggio alle vittime di uno dei capitoli più tragici della storia italiana. Una delegazione composta da scolaresche delle scuole superiori di primo e secondo grado ha preso parte alla cerimonia solenne, presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’evento si è svolto presso il sacrario delle Fosse Ardeatine, a Roma, luogo simbolo della memoria nazionale, dove ogni anno si rinnova il ricordo delle 335 vittime innocenti trucidate il 24 marzo 1944 dalle truppe naziste come rappresaglia per l’attentato partigiano di Via Rasella, avvenuto il giorno precedente. Tra i caduti, civili e militari, di religioni e origini diverse, simbolo della brutalità dell’occupazione tedesca e del prezzo pagato per la libertà.

Ferentino presente alla cerimonia: il valore della memoria

A rappresentare la città di Ferentino, l’Assessore Franco Martini, incaricato dal Sindaco Piergianni Fiorletta, ha partecipato alla commemorazione accompagnando il Gonfalone della città, segno di partecipazione istituzionale e di vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Significativa la presenza delle scuole superiori di Ferentino, il cui coinvolgimento testimonia l’impegno educativo nel mantenere viva la memoria storica, affinché le nuove generazioni comprendano l’importanza di preservare i valori democratici conquistati con il sacrificio di tanti.

La memoria condivisa: un tributo alla storia e alla libertà

Il gesto simbolico della città di Ferentino è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comitato Giovanni Ballina, rappresentato da Franco Ballina, e al prezioso contributo dell’azienda Cialone Tour Spa, che ha garantito il trasporto della delegazione. L’adesione corale e la sentita partecipazione delle scolaresche sono il segno tangibile di un impegno condiviso nel coltivare il ricordo e sensibilizzare i giovani sull’importanza della memoria storica.

La lezione della storia: mai dimenticare

La commemorazione delle Fosse Ardeatine non è solo un tributo alle vittime, ma un richiamo incessante a riflettere sulla ferocia dell’occupazione nazista e sulla determinazione del popolo italiano di liberarsi dall’oppressione. Durante la cerimonia, il Presidente Mattarella ha sottolineato il valore del sacrificio di coloro che hanno perso la vita e l’importanza di difendere i principi democratici contro ogni forma di odio e violenza. La città di Ferentino ha scelto di onorare questo anniversario con la consapevolezza che custodire il ricordo sia un dovere civico e morale, un impegno che va trasmesso con convinzione alle nuove generazioni.

© Riproduzione riservata