Fermi tutti, questa cittadina l’ha fondata ENEA | Dalla storia alla leggenda, si tratta di un gioiello a due passi da Roma

Se hai sempre amato la storia che si fonda a miti e leggende non puoi non andare alla scoperta della cittadina fondata da Enea.

Non devi arrivare fino in Grecia e nemmeno salire sulla macchina del tempo, basta organizzare un itinerario nel Lazio.

L’eroe del poema epico più famoso di tutti i tempi è stato qui: non perderti questo villaggio.

Il borgo in questione si trova nel cuore della regione ed è a pochi passi dalla capitale d’Italia. Ricordati il suo nome la prossima volta che sarai alla ricerca di una destinazione lontana dalle mete mainstream.

Lascia perdere le location affollate e i posti in cui vanno ormai tutti. Scopri come si chiama la cittadina fondata da Enea e dove si trova di preciso questo paesino unico nel suo genere.

Cittadina fondata da Enea, il borgo suggestivo a due passi dalla capitale

La cittadina di cui parliamo è molto famosa ma purtroppo la maggior parte dei cittadini italiani e non la conosce solo il suo aspetto più noto. Non tutti sanno che, come si legge sul sito web dedicato alle bellezze del Lazio, www.lazionascosto.it, il paesino in questione era un Vicus romano ovvero un centro agricolo governato da un magister. Il Comune in questione nell’epoca romana dipendeva da Lavinium.

Secondo la leggenda a porre la prima pietra di questo villaggio fu Enea. Le prime tracce documentate della storia del posto risalgono al 285 – 335. Fu nel XII secolo che cominciarono i lavori di costruzione del castello, che ancora oggi domina la cittadina. Scopri come si chiama il borgo in questione e parti alla scoperta delle origini della storia italiana, sulle tracce dell‘eroe epico più famoso di tutti i tempi.

Dove rivivere tutto il fascino della storia antica

Il borgo in questione si trova nel cuore del Lazio e più precisamente poco distante dalla cittadina di Pomezia, a soli 3 km. Il nome del Comune è Pratica di Mare ed è noto per via della sua base militare. La cittadina però merita senza dubbio una visita anche per la sua bellezza semplice, e l’autenticità che la rende un tipico esempio di antica cittadina rurale romana.

Oggi a Pratica di Mare si può ammirare il sopracitato castello. Si tratta del Castello Borghesi, oggi palazzo baronale adibito a location per party privati, eventi, banqueting e wedding. Il centro storico, la chiesa di San Pietro Apostolo e il vicino Museo archeologico, dove sono conservati ancora oggi gli scavi rinvenuti nell’antica città romana Lavinium, fanno di questo piccolo borgo un’autentica chicca tutta da scoprire.