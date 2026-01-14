Fermo pesca dell’anguilla nel Lazio: i pescatori chiedono un indennizzo alla Regione

Il fermo obbligatorio della pesca all’anguilla, in vigore dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, torna al centro del confronto nel Lazio. I pescatori professionali delle acque interne chiedono alla Regione Lazio un contributo economico che compensi il mancato guadagno imposto dallo stop, una misura legata alle regole europee di tutela dell’anguilla europea, specie considerata in difficoltà riproduttiva su scala continentale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fermo pesca dell’anguilla nel Lazio: perché lo stop dura sei mesi

La richiesta parte da un punto condiviso dagli stessi operatori: la protezione della specie non si discute. Il blocco nasce da indicazioni e provvedimenti collegati alla gestione dell’anguilla, con chiusure stagionali che, negli ultimi anni, hanno allungato il periodo di divieto sino a coprire il primo semestre, seguendo atti nazionali adottati in attuazione delle misure europee. L’obiettivo dichiarato è ridurre la pressione di pesca in fasi delicate del ciclo biologico, favorendo la migrazione e la riproduzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fermo pesca dell’anguilla nel Lazio: “così perdiamo reddito”, l’appello dei pescatori

Il nodo, spiegano i pescatori, è l’impatto economico su chi vive solo di questa attività. “Ci troviamo di fronte a una contraddizione evidente: mentre l’ambiente naturale offre condizioni ottimali e la risorsa è presente, a noi è impedito di lavorare”, afferma Tonino Pandolfi, socio Copagri Lazio e portavoce dei pescatori, parlando di perdite pesanti per decine di famiglie legate alla pesca professionale in laghi e fiumi regionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In questa fase, aggiungono, piogge abbondanti, acque torbide e livelli idrici elevati renderebbero la stagione favorevole e la presenza di anguille significativa, come spesso accade nei bacini del territorio.

Fermo pesca dell’anguilla nel Lazio: la richiesta di un fondo di compensazione

La proposta è netta: istituire un fondo di compensazione per il mancato reddito, destinato a pescatori professionali singoli e cooperative che operano nelle acque interne. La logica, sostengono, è di equità: se una risorsa viene tutelata per un interesse generale, il costo non può ricadere solo su una categoria già esposta a rincari, stagionalità e incertezza. “Non chiediamo privilegi, ma equità”, ribadisce Pandolfi, chiedendo che le istituzioni si facciano carico delle conseguenze economiche della misura.

Fermo pesca dell’anguilla nel Lazio: cosa può cambiare con un tavolo regionale

La palla passa ora alla Regione Lazio, chiamata a valutare strumenti e coperture per un sostegno che, secondo i pescatori, avrebbe anche un valore di presidio ambientale: mantenere attive le imprese significa garantire presenza, cura e controllo quotidiano di tratti lacustri e fluviali. Gli operatori chiedono un incontro urgente per individuare soluzioni praticabili che tengano insieme tutela della specie e tenuta economica del settore, prima che lo stop annuale diventi, nei fatti, un punto di non ritorno per molte realtà locali.