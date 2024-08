Ferragosto 2024: a MagicLand 15 giorni di divertimento no stop con Magic Summer

MagicLand lancia la promozione 2×1 che fino al 1° settembre offre un ingresso omaggio a fronte di uno pagante, sia per il parco che per MagicSplash

MagicLand, il parco divertimenti più grande e amato del Centro-Sud Italia, a Valmontone (Roma), si prepara a regalare un Ferragosto indimenticabile con un programma straordinario di eventi e attività. Dal 10 al 24 agosto, il parco si trasformerà in un regno del divertimento grazie alla speciale iniziativa Magic Summer, che prevede 15 giorni di intrattenimento no stop.

Un Ferragosto senza precedenti a MagicLand

L’edizione di quest’anno del Ferragosto a MagicLand promette di essere unica. Dal 10 agosto, il parco prolungherà l’orario di apertura fino a mezzanotte, offrendo ogni sera spettacoli sul lago e eventi serali sul palco centrale. Gli ospiti potranno godere di street food e attrazioni aperte fino a tardi, immergendosi in un’atmosfera magica e festosa.

Le serate dal 10 al 14 agosto saranno animate da DJ set, schiuma party e animazione, perfette per dimenticare lo stress e dedicarsi al puro divertimento. La notte del 15 agosto sarà il clou dell’evento con il Fluo Disco Party, un’esplosione di colori, musica e luci fluorescenti. Special guest della serata saranno i DJ Ulisse Marciano e Timo Suarez, pronti a far ballare tutti con i loro ritmi travolgenti, accompagnati da uno spettacolo pirotecnico mozzafiato e gadget luminosi per tutti i partecipanti.

Eventi speciali e spettacoli

MagicLand non delude nemmeno nei giorni successivi: il 16 e 18 agosto, il parco si accenderà con ritmi latini grazie al Latin Sensual Party e alla Fiesta Latina. Il 17 agosto, sarà la volta del live show degli Arteteca, il duo comico composto da Monica Lima ed Enzo Luppariello, che regaleranno una serata di risate e buon umore.

Il 20 agosto, l’evento Teenage Dream riporterà in auge le emozioni dell’adolescenza con una festa dedicata alla musica e ai balli che hanno segnato un’intera generazione. Infine, il 24 agosto, i più piccoli saranno protagonisti con i DinsiemE, le star di YouTube Erick e Dominick, che porteranno una giornata di divertimento e creatività al parco.

Attrazioni e spettacoli di qualità

Durante il periodo di Magic Summer, i visitatori potranno assistere a sei spettacoli e musical dal vivo, tra cui Elements, uno straordinario show sul lago che celebra la magia dei quattro elementi, e We Will Rock You, un travolgente musical al Gran Teatro Alberto Sordi che omaggia le grandi icone del rock. Non mancheranno le avventure nel West con The Old West Show e le scorribande dei pirati con Alla Ricerca del Galeone Perduto, oltre alle hit estive di Greatest Hits Tribute e ai balli di K-Pop Mania.

Naturalmente, il parco offre le sue 39 attrazioni per tutte le età, tra cui la nuova Battaglia Navale, il launch coaster Shock, l’indoor spinning coaster Cagliostro, lo splash ride Yucatan e la torre Mystika. Per i più piccoli, l’area a tema Old West e Tonga, la giungla inesplorata, offrono avventure indimenticabili.

Divertimento in acqua con MagicSplash

Anche MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand, offre intrattenimento per tutta la famiglia. La grande piscina ad onde Onda del Caribe, rinnovata per l’occasione, ospiterà baby schiuma party, balli di gruppo e acqua gym. Per chi cerca relax, l’area Wellness & Spa di Bayahibe e Playa Paraiso, con le sue cabanas private, è la scelta ideale.

Promozioni e offerte speciali

Per rendere l’esperienza ancora più allettante, MagicLand ha attivato la promozione 2×1 che fino al 1° settembre offre un ingresso omaggio a fronte di uno pagante, sia per il parco che per MagicSplash. Sul sito web sono disponibili anche pacchetti Parco + Hotel a partire da 44,90 euro a persona, con parcheggio gratuito e la possibilità di cancellare la prenotazione fino a 3 giorni prima.

Con Magic Summer, il Ferragosto 2024 a MagicLand si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire divertimento, spettacolo e relax in un’unica straordinaria esperienza.