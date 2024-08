Ferragosto 2024, quattro località laziali tra le top 50 mete preferite dagli italiani

Il Ferragosto è una delle ricorrenze più attese dagli italiani. Questo periodo dell’anno, che segna il culmine dell’estate, è per molti l’occasione ideale per una pausa dalla routine quotidiana e per concedersi una vacanza, sia essa breve o prolungata. La fatidica domanda “Che fai a Ferragosto?” risuona tra amici e familiari, stimolando la ricerca delle destinazioni perfette per trascorrere queste giornate.

Secondo una recente indagine realizzata da Holidu, uno dei portali di prenotazione di case vacanze più noti in Europa, San Teodoro in Sardegna si conferma la meta più gettonata dai vacanzieri italiani per il Ferragosto 2024. Questa località sarda, con un prezzo medio di 163 euro per notte e una media di 4 persone per soggiorno, si è aggiudicata il primo posto nella classifica delle 50 destinazioni preferite dagli italiani. Seguono Gallipoli, in Puglia, con un costo medio di 122 euro e una media di 5 persone per soggiorno, e San Vito Lo Capo, in Sicilia, dove i turisti spendono in media 136 euro e viaggiano in gruppi di 4 persone.

La Sardegna, dominatrice indiscussa della classifica, vanta ben 10 destinazioni tra le prime 50, tra cui altre località di spicco come Villasimius, Budoni e Alghero. La Sicilia, anch’essa molto apprezzata, è presente con 7 destinazioni, inclusa Palermo, che si piazza all’undicesimo posto. La Puglia e la Toscana completano il quadro delle regioni più amate, con rispettivamente 6 e 5 località in classifica.

Località del Lazio

Un dato interessante emerso dalla classifica è la forte presenza di località laziali, che vedono ben quattro mete tra le prime 50.

Sperlonga, situata al 15° posto, guida il gruppo delle destinazioni laziali, seguita da Gaeta, Terracina e Scauri. Queste località, situate tutte in provincia di Latina, e caratterizzate da un patrimonio storico e naturale unico, confermano il Lazio come una regione in crescita nel panorama turistico italiano, capace di attrarre un numero crescente di vacanzieri desiderosi di esplorare le sue bellezze.

Per il Ferragosto 2024, il Lazio si conferma una delle regioni più amate dagli italiani, con quattro località turistiche che figurano tra le destinazioni più ricercate: Sperlonga, Terracina, Gaeta e Scauri. Questi borghi costieri, ricchi di storia, cultura e bellezze naturali, offrono un mix perfetto di relax e scoperta, che li rende mete ideali per una vacanza estiva indimenticabile.

Sperlonga: un borgo di fascino e storia

Sperlonga, classificata al 15° posto tra le destinazioni italiane per Ferragosto, è un incantevole borgo medievale che si affaccia sul Mar Tirreno. Le sue spiagge, insignite più volte della Bandiera Blu, sono caratterizzate da sabbia fine e dorata, lambite da acque limpide e cristalline. Il lungomare di Sperlonga, con i suoi vicoli stretti e le case bianche, offre una passeggiata suggestiva, dove è possibile ammirare tramonti mozzafiato.

Tra le principali attrazioni storiche spicca la Villa di Tiberio, una residenza imperiale risalente al I secolo d.C., che ospita la famosa Grotta di Tiberio. Qui sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici, tra cui straordinarie sculture, oggi esposte nel Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga. Non mancano le tradizioni locali, come la processione della Madonna di Sperlonga, che ogni anno richiama numerosi fedeli e turisti.

Terracina: tra mare e storia antica

Terracina, al 44° posto nella classifica di Holidu, è una località turistica che offre una combinazione perfetta tra mare e storia. Le sue spiagge, come la spiaggia di Levante e quella di Ponente, sono ampie e ben attrezzate, con sabbia dorata e mare pulito, ideale per famiglie e per chi cerca un po’ di relax.

Il lungomare Circe, che si estende per diversi chilometri, è il luogo ideale per passeggiate serali, con numerosi ristoranti e bar dove gustare la cucina locale.

Sul fronte storico, Terracina vanta il Tempio di Giove Anxur, un’antica costruzione romana situata su un promontorio che domina la città e offre una vista panoramica spettacolare. La città è anche famosa per il suo centro storico, con il Foro Emiliano e il Duomo di San Cesareo, testimonianze del glorioso passato romano e medievale di Terracina.

Gaeta: la perla del Tirreno

Gaeta, al 25° posto nella classifica delle mete preferite per Ferragosto, è una delle località più affascinanti della costa laziale. Le sue spiagge, come la Spiaggia di Serapo e la Spiaggia dell’Ariana, sono tra le più rinomate, grazie alla loro sabbia fine e al mare cristallino, perfetto per nuotate e sport acquatici.

Il lungomare Caboto è un luogo vivace, con una lunga passeggiata che costeggia il mare e offre numerose opportunità per assaporare le specialità locali, come la celebre tiella di Gaeta. Dal punto di vista culturale, Gaeta è ricca di attrazioni: la Montagna Spaccata, una formazione rocciosa unica, e il Santuario della Santissima Trinità sono mete imperdibili.

Inoltre, il Castello Angioino-Aragonese, che domina la città, e la Chiesa di San Giovanni a Mare sono esempi della ricca eredità storica di Gaeta. La città è anche famosa per la Festa di Sant’Erasmo, il patrono, che anima le strade con eventi religiosi e festeggiamenti popolari.

Scauri: tranquillità e bellezze naturali

Scauri, al 47° posto nella classifica, è una piccola località balneare che offre una tranquilla e piacevole esperienza di vacanza. Le sue spiagge, come la Spiaggia dei Sassolini e la Spiaggia di Monte d’Oro, sono caratterizzate da sabbia fine mista a piccoli ciottoli, con acque calme e pulite, ideali per famiglie e chi cerca tranquillità.

Il lungomare di Scauri è perfetto per una passeggiata rilassante, costeggiato da pinete che offrono ombra e frescura nelle giornate più calde. Tra le attrazioni naturali si distingue il Parco di Gianola e Monte di Scauri, un’area protetta che offre itinerari escursionistici immersi nel verde, tra storia e natura. Scauri conserva ancora il fascino delle tradizioni locali, come le sagre estive dedicate ai prodotti tipici del territorio, tra cui il celebre vino locale e l’olio d’oliva.

Sperlonga, Terracina, Gaeta e Scauri rappresentano quattro gemme della costa laziale, capaci di offrire un’esperienza di vacanza unica, dove la bellezza del mare si unisce alla ricchezza storica e culturale.

Mete estere

Nonostante la maggioranza delle destinazioni preferite dagli italiani per Ferragosto si trovi in Italia, con 44 località su 50, emergono anche alcune mete estere, prevalentemente spagnole. Palma di Maiorca, Barcellona e Lloret de Mar sono tra le destinazioni internazionali più ambite, attirando gruppi di viaggiatori desiderosi di esplorare la vivace scena balneare e culturale spagnola.

Costi delle vacanze

Un altro aspetto rilevante riguarda i costi delle vacanze: la città più costosa risulta essere Barcellona, con un prezzo medio di 295 euro a notte per 4 persone, mentre la meta più economica è Agropoli, in Campania, con un costo medio di 104 euro. Questa diversità di prezzi riflette le varie opzioni a disposizione dei vacanzieri, che possono scegliere tra destinazioni di lusso o più accessibili, a seconda del budget e delle preferenze.

Infine, la tendenza a viaggiare in compagnia emerge chiaramente dai dati raccolti: la maggior parte delle località vede una media di 4 persone per soggiorno, con destinazioni come Lloret de Mar e Palma di Maiorca che attirano gruppi più numerosi, con una media di 5-6 persone per soggiorno.

Sardegna regina incontrastata dell’estate italiana ma bene anche il Lazio

Il Ferragosto 2024 si preannuncia come un periodo di grande affluenza verso le località costiere italiane e spagnole, con un’ampia scelta di destinazioni che soddisfano le esigenze più diverse.

La Sardegna, in particolare, si conferma la regina incontrastata dell’estate italiana, ma anche altre regioni come il Lazio, la Sicilia e la Puglia si affermano come mete di grande attrattiva, pronte a regalare ai vacanzieri italiani momenti di relax e divertimento in scenari mozzafiato.