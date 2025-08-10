Meteo Ferragosto 2025: caldo estremo e sole pieno a Roma e nel Lazio

Dal Tevere ai Monti Aurunci, passando per le colline viterbesi e l’Appennino reatino, la settimana di Ferragosto 2025 sarà segnata da un unico filo conduttore: caldo intenso e cielo sereno. Secondo le previsioni ufficiali dell’Aeronautica Militare, tra lunedì 11 e domenica 17 agosto il Lazio vivrà una delle ondate di calore più persistenti dell’estate, con punte di 38 °C e allerta arancione per diversi giorni consecutivi.

Stabilità atmosferica e zero piogge, il Meteo a Roma e nel Lazio

Il quadro sinottico è chiaro: l'alta pressione subtropicale continua a dominare la scena, impedendo qualsiasi incursione instabile. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi per tutta la settimana, senza alcuna precipitazione prevista. Le temperature, già elevate, si manterranno ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nelle zone interne.

Il racconto del tempo, giorno per giorno

Lunedì 11 agosto

Caldo subito protagonista: minime sui 23 °C e massime fino a 38 °C nelle pianure e nelle città. Sole pieno per tutta la giornata e allerta arancione per ondata di calore in vigore. L’aria sarà asciutta al mattino ma più afosa dal pomeriggio, soprattutto tra Roma e Latina.

Martedì 12 agosto

Mercoledì 13 agosto

Minime in lieve calo (21 °C) ma caldo sempre intenso: fino a 38 °C nell’entroterra romano, frusinate e reatino. Brezze pomeridiane lungo la costa, ma insufficienti per rinfrescare l’aria nelle ore centrali.

Giovedì 14 agosto

Venerdì 15 agosto – Ferragosto

Condizioni meteo perfette per chi sceglie il mare o la montagna: sole pieno, massime di 37 °C, minime di 21 °C. Giornata stabile e senza vento forte, ma con afa persistente nelle ore serali, soprattutto a Roma e Latina.

Sabato 16 agosto

Situazione invariata: massime fino a 38 °C e minime sui 21 °C. L’afa resta moderata sulla costa, più intensa nelle valli interne. Nei borghi collinari della Tuscia e della Sabina l’aria mattutina è leggermente più fresca, ma dura poco.

Domenica 17 agosto

Piccola tregua: massime che scendono a 35 °C e minime sui 22 °C. Sole incontrastato, ma la sera si percepirà un po’ di frescura in più, specie nelle campagne e nelle aree montane del Reatino.

Un Ferragosto sopra la media climatica

Il bollettino mensile dell’Aeronautica Militare conferma un’anomalia termica positiva sul Lazio: temperature più alte della media e precipitazioni quasi assenti. Agosto a Roma ha storicamente una media di 24 °C, ma in questa settimana si toccheranno valori massimi tipici delle ondate di calore estreme degli ultimi anni.

Consigli pratici per la settimana, già sentiti ma sempre utili

Sfruttare le prime ore del mattino o la sera per spostamenti.

Cercare ambienti freschi: biblioteche, chiese, musei o aree ombreggiate.

La settimana di Ferragosto 2025 sarà un banco di prova per resistenza fisica e organizzazione personale. Chi ama il sole e il mare troverà condizioni perfette, ma il caldo intenso richiederà prudenza e attenzione, soprattutto per i più vulnerabili.

