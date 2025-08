Ferragosto a MagicLand: tre notti di musica, schiuma e vibrazioni al sapore di Ibiza

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro‑Sud Italia situato a Valmontone (RM), accende l’estate con il MagicLand Fun Festival, un ciclo di tre serate speciali—14, 15 e 16 agosto 2025—ispirate a temi diversi, per un Ferragosto indimenticabile tra musica, spettacoli e scenografie immersive.

Un palcoscenico a cielo aperto con Ulisse Marciano

Ogni sera a partire dalle ore 21:30, il parco si trasforma in un vero e proprio palcoscenico festivo. Al mixer c’è il DJ resident Ulisse Marciano, affiancato da ospiti a sorpresa, performer, ballerine, mascotte e spettacolari effetti luce e scenici. Il festival estivo si svolge ogni sabato fino al 6 settembre, ma il weekend di Ferragosto è quello più ricco di identità e energia.

14 agosto – 90 Special: un tuffo negli anni Novanta

La serata inaugurale celebra il format “90 Special”, già noto sul territorio nazionale. Si tratta di un grande show in stile amarcord: hit novantiane, mascotte, ballerine in costume, gadget a tema e scenografie evocative. Un richiamo diretto alla nostalgia più pop che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio nel tempo scandito da ritmo e colore.

15 agosto – Fluo & Schiuma Party: esplosione di colori

Quella di Ferragosto è la serata più spettacolare: si ripete lo show lampo del successo scorso con il "Fluo & Schiuma Party". Luci UV, make-up fluo su migliaia di partecipanti, palloni giganti, gadget luminosi e ballerine illuminano la notte, mentre la festa culmina con una valanga di schiuma. Dress code consigliato: abiti bianchi o fluo per brillare sotto le luci.

16 agosto – Privacy Ibiza in Tour con Manuel Ribeca

La terza serata porta a Valmontone l’eleganza e l’elettronica del celebre club Tantra di Ibiza con il format “Privacy Ibiza in Tour”. Ospite principale è Manuel Ribeca, DJ e producer internazionale, residente nei principali locali dell’isola. In console, sonorità house, tech e deep che richiamano le atmosfere esotiche e sofisticate di Playa d’en Bossa. Una chiusura perfetta per gli appassionati della club culture internazionale.

Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto d'ingresso del parco, sia nella versione pomeridiana che serale: a partire da €14,90 si può accedere alle attrazioni e rimanere per i party serali senza costi aggiuntivi.

È consigliabile arrivare nel pomeriggio per godersi le attrazioni, due teatri (Gran Teatro e Music Hall) e il planetario, ma anche il nuovo show "MIRROR!" firmato Les Farfadais, in scena ogni sera alle ore 21:00 fino al 31 agosto, sulla suggestiva Baia del parco.

Perché partecipare?

Il MagicLand Fun Festival di Ferragosto 2025 è un mix ben bilanciato di nostalgia, colore ed eleganza elettronica, realizzato con cura scenica e artistica. Un calendario che parla a famiglie, ragazzi e appassionati di musica. Da 14 a 16 agosto 2025, ogni sera dalle 21:30, MagicLand si conferma come tappa obbligata del divertimento estivo nel Lazio.

Acquista i biglietti e preparati a un Ferragosto davvero memorabile.

