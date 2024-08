Ferragosto. Roma, controlli dei Carabinieri per garantire una serena permanenza a turisti e cittadini: 11 arresti

Intensificazione dei controlli in occasione del Ferragosto per prevenire i furti in abitazione, presso i centri commerciali, nelle zone maggiormente frequentate dai turisti, a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni della metro

In occasione della settimana di Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno messo in campo un’intensificazione dei controlli per assicurare una permanenza serena sia ai cittadini romani rimasti in città sia ai numerosi turisti presenti nella Capitale. L’iniziativa, volta a prevenire episodi di criminalità, si è concentrata in particolare su aree sensibili come abitazioni, centri commerciali, zone turistiche e mezzi pubblici, rispondendo alla crescente affluenza di visitatori in questo periodo dell’anno.

Nelle ultime 48 ore, grazie alla collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, sono state arrestate 11 persone, gravemente indiziate di furto e tentato furto aggravato in concorso. Questi arresti rappresentano un chiaro segnale dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità e proteggere la tranquillità dei cittadini.

Uno degli episodi più rilevanti si è verificato nei pressi della stazione Termini, in via Gioberti, dove un cittadino russo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dal personale di vigilanza di un negozio di abbigliamento dopo aver tentato di sottrarre alcuni capi di abbigliamento. L’uomo aveva rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli, ma è stato prontamente arrestato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini.

In un’altra operazione, in via del Corso, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato due cittadini romeni, un uomo di 28 anni e una donna di 19 anni, entrambi con precedenti penali, sorpresi mentre derubavano una turista cinese. I due sono stati bloccati subito dopo aver sottratto il telefono cellulare dallo zaino della vittima.

Sempre nella giornata, in piazza del Colosseo, i Carabinieri hanno arrestato due donne nomadi, rispettivamente di 26 e 40 anni, entrambe in stato interessante e con numerosi precedenti specifici. Le due sono state fermate subito dopo aver rubato una busta contenente 420 euro dallo zaino di un’altra turista cinese.

I controlli non si sono limitati al centro storico. Sull’autobus della linea H, all’altezza della fermata Lungotevere de’ Cenci, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato un 59enne italiano senza fissa dimora, sorpreso a rubare il telefono cellulare dalla borsa di un giovane di 15 anni.

In un’altra operazione, tre cittadini romeni senza fissa dimora, rispettivamente di 21, 38 e 58 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro. I tre sono stati colti in flagrante mentre si allontanavano da un negozio di abbigliamento in via Nazionale, rione Monti, con merce del valore di 570 euro nascosta in zaini, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio.

Infine, presso il centro commerciale “Porta di Roma”, i Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario hanno arrestato un 30enne peruviano sorpreso a occultare prodotti di profumeria del valore di circa 500 euro all’interno di una borsa schermata.

Le vittime di questi furti hanno già sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati dalle autorità competenti. Durante le stesse operazioni, i Carabinieri hanno rintracciato un 35enne romeno destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e denunciato un 30enne romano trovato in possesso di 14 dosi di cocaina.