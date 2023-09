Ferrara, accoltellamento dopo rissa in un bar: morto 43enne

(Adnkronos) – Un morto e un ferito grave. E' questo il bilancio della rissa avvenuta ieri sera, a Ferrara, in un bar di via Bologna, poco lontano dal centro e che avrebbe coinvolto quattro persone: un uomo di 43 anni, un ragazzo di 21 e altri due soggetti, tra questi il titolare del bar. A perdere la vita è stato il 43enne, mentre il 21enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna di Cona in gravissime condizioni. I motivi della lite sono ancora da appurare, anche se prende piede l'ipotesi di un regolamento di conti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

