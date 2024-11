Ferrovia Roma-Tivoli, lavori rinviati: il cantiere di Bagni di Tivoli riparte nel 2025

Per chi viaggia sulla linea FL2 Roma-Tivoli, ci sarà ancora qualche mese di normalità: i lavori di ammodernamento della stazione Bagni di Tivoli e il progetto per il raddoppio della linea fino a Lunghezza sono stati posticipati all’inizio del 2025. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha scelto di rivedere il calendario per ridurre l’impatto dei lavori sul traffico ferroviario e contenere i disagi per i pendolari e i viaggiatori occasionali, prevedendo un’interruzione più breve rispetto al previsto.

Un rinvio mirato per ottimizzare i tempi di esecuzione delle opere

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha recentemente annunciato una modifica nel calendario dei lavori programmati per la linea ferroviaria FL2, che collega Roma a Tivoli: l’intervento, che inizialmente avrebbe dovuto prendere il via il 7 novembre 2024, è stato posticipato ai primi mesi del 2025. Questo cambiamento riguarda, in particolare, i lavori sulla stazione di Bagni di Tivoli, un nodo cruciale della linea che richiede adeguamenti strutturali per consentire il futuro raddoppio dei binari fino alla fermata di Lunghezza.

L’intervento di ammodernamento è parte di un piano di miglioramento più ampio, volto ad aumentare l’efficienza del trasporto pubblico ferroviario nella regione, la stazione di Bagni di Tivoli subirà delle modifiche tecniche che permetteranno il passaggio dalla linea a binario unico a una configurazione a doppio binario, che si estenderà fino a Lunghezza. Questa nuova configurazione consentirà una maggiore frequenza di treni, riducendo sensibilmente i tempi di attesa e migliorando la puntualità complessiva della linea.

Un rinvio della riattivazione sulla Roma Tivoli per ridurre i disagi

Il rinvio dei lavori, che prevede un’interruzione di 37 giorni della circolazione ferroviaria, è stato deciso da RFI per ridurre i disagi che i pendolari e i viaggiatori della linea avrebbero dovuto affrontare.

L’inizio dei lavori all’inizio del 2025 permetterà di ottimizzare i tempi di costruzione, limitando la durata dell’interruzione e, di conseguenza, l’impatto sulla circolazione dei treni, il progetto include un’importante fase preliminare che richiede la chiusura temporanea della linea per consentire l’adeguamento delle infrastrutture esistenti, e, proprio grazie alla scelta di posticipare i lavori, RFI conta di ridurre al minimo la durata della chiusura, permettendo così agli utenti di proseguire con il loro tragitto abituale per ancora qualche mese senza cambiamenti.

Perché questo lavoro è necessario?

Il potenziamento della stazione Bagni di Tivoli e il raddoppio della linea fino a Lunghezza sono passaggi fondamentali per migliorare la rete ferroviaria locale e rispondere alla crescente domanda di trasporto pubblico, la FL2, infatti, è una delle linee più frequentate dai pendolari che vivono nelle zone periferiche e suburbane di Roma e si spostano quotidianamente verso la capitale.

Attualmente, la linea FL2 funziona prevalentemente su un unico binario per gran parte del suo percorso, una configurazione che limita la frequenza dei treni e può causare ritardi dovuti alla necessità di attendere il passaggio di convogli in direzioni opposte e, con il raddoppio della tratta, sarà possibile offrire un servizio più rapido e regolare, migliorando notevolmente il viaggio dei pendolari e aumentando la capacità di trasporto della linea stessa.

Informazioni utili per i viaggiatori

I viaggiatori della linea FL2 potranno quindi usufruire del servizio regolare fino all’inizio del 2025, periodo in cui i lavori saranno avviati. Per minimizzare i disagi durante i 37 giorni di interruzione previsti, RFI ha già iniziato a pianificare un servizio sostitutivo di bus che permetterà di coprire il tratto interessato dai lavori e di mantenere una certa continuità per i viaggiatori.

A cura di Andrea Castano. Odissea Quotidiana seguirà da vicino gli sviluppi di questo e di altri progetti, e per conoscere gli aggiornamenti sul trasporto pubblico della città, visitate il blog. Troverete notizie, approfondimenti e il calendario aggiornato delle chiusure.