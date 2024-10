Ferrovie dello Stato, a breve chiusura temporanea della tratta Roma-Cassino

Al via altri disagi per i pendolari, che vedranno chiudersi diversi tratti della mobilità ferroviaria causa lavori alle infrastrutture

Ancora una volta chi viaggia sulla linea ferroviaria Roma-Cassino – e non solo – dovrà fare i conti con una serie di disagi e cambiamenti che minacciano di rendere i prossimi giorni particolarmente complessi. Questa volta, il motivo non sono solo i ritardi cronici e i guasti che hanno caratterizzato negli ultimi tempi il traffico ferroviario, ma una nuova ondata di lavori infrastrutturali che metteranno a dura prova la pazienza dei viaggiatori. Tra sabato 25 e lunedì 27 ottobre, infatti, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Colleferro e Ciampino sarà completamente sospesa, innescando una serie di modifiche che interesseranno diversi treni, da quelli locali a quelli a lunga percorrenza.

Lavori alle infrastrutture il motivo della chiusura

Come ha comunicato Trenitalia, durante questi giorni cruciali, i treni Intercity e Intercity Notte che collegano Roma con le città di Bari, Lecce e Taranto subiranno importanti variazioni sia negli orari che nelle fermate. Per esempio, i treni IC 703 (Roma-Bari) e IC 704 (Bari-Roma) saranno sostituiti, nel tratto tra Frosinone e Caserta, da autobus specifici (LP803 e LP804), con fermate intermedie a Cassino e Vairano. Per i viaggiatori abituali, questi cambiamenti rischiano di trasformarsi in un vero e proprio calvario, aggiungendo tempo e complessità a viaggi già solitamente non privi di intoppi.

La situazione non sarà meno complessa per chi viaggia sui treni regionali della tratta Roma-Colleferro-Frosinone-Cassino. Durante il periodo dei lavori, infatti, numerosi convogli saranno cancellati o subirebbero limitazioni di percorso. Gli orari e le fermate precise potranno essere consultati sui canali digitali di Trenitalia e sul sito di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ma è chiaro che i pendolari dovranno affrontare un fine settimana di incertezza e adattamento, con la prospettiva di dover scegliere tra mezzi alternativi o lunghe attese.

In risposta a questo, Trenitalia ha annunciato un servizio di navette sostitutive per i viaggiatori. Saranno messi a disposizione autobus tra le stazioni di Ciampino e diverse località, tra cui Zagarolo, Valmontone, Tor Vergata e Colleferro, per garantire almeno una continuità di collegamenti.

Compromesso anche il trasporto extra-regionale

I treni regionali che collegano Roma con Isernia e Campobasso saranno completamente cancellati durante il periodo dei lavori, con un servizio sostitutivo di autobus tra le due città. Anche per la tratta Roma-Caserta/Benevento si prevedono riduzioni del servizio.

Se i pendolari pensano che i disagi finiscano qui, purtroppo si sbagliano. Dal 28 al 31 ottobre, infatti, i lavori si sposteranno presso la stazione di Roma Casilina per una manutenzione straordinaria. Questo significa che anche i giorni immediatamente precedenti alla festa del 1° novembre saranno caratterizzati da cancellazioni e limitazioni di treni regionali sulle linee Termini-Nettuno, Roma Termini-Napoli Centrale, Roma Termini-Ciampino, Roma Termini-Frascati e Roma Termini-Cassino. Anche in questo caso, verrà predisposto un servizio sostitutivo di autobus tra diverse stazioni, tra cui Velletri, Frascati e Ciampino, ma l’inevitabile impatto sulla mobilità quotidiana sarà significativo.