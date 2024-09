Ferrovie dello Stato, assunzioni al via: se risiedi a Roma hai fatto Bingo | Contratto indeterminato e fiumi di benefit

Ferrovie dello Stato S.p.a. è alla ricerca di nuovi figure professionali, non lasciarti scappare questa preziosa occasione di carriera.

Finalmente è arrivata la bella notizia che tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego e risiedono nel Bel Paese stavano aspettando da tanto tempo.

Se vuoi firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e trovare finalmente una un’occupazione sicura e garantita, consulta subito l’offerta di lavoro e scopri se fa al caso tuo.

Controlla se hai tutte le competenze necessarie per proporti ai colloqui selettivi delle Ferrovie dello Stato e cogli al volo questa grande opportunità di entrare a far parte di un’azienda italiana solida.

Ferrovie dello Stato S.p.a., l’offerta di lavoro da cogliere al volo

Ferrovie dello Stato S.p.a. ha pubblicato da pochi giorni una nuova offerta di lavoro, che prevede un inserimento con contratto a tempo indeterminato e la sede prevista è la capitale. Insomma, questa è davvero una grandiosa opportunità per cominciare a collaborare con l’azienda di trasporti su rotaie che collega tutto lo stivale e che conta già su oltre 92.000 dipendenti.

Le nuove figure professionali richieste saranno impegnate nella valutazione dei processi e delle procedure di controllo e gestione dei rischi operativi e nella Corporate Governance di Ferrovie dello Stato. I nuovi assunti avranno il compito di raccogliere i documenti sulle attività interne di audit ed eseguire i test. Inoltre si occuperanno di archiviare la documentazione e supporteranno gli interventi di Internal audit, l’Organismo di Vigilanza e il Comitato Etico. Vediamo quali soldi i requisiti minimi richiesti per poter presentare la propria candidatura e quando scade la selezione.

Quali sono i requisiti richiesti e quando terminerà la selezione

Il gruppo Fs è alla ricerca di nuovi auditor, che saranno inseriti nel reparto audit della società a responsabilità limitata Mercitalia Rail S.r.l. – Polo Logistica e saranno inseriti sin da subito con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per potersi candidare all’offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato S.p.a è necessario avere la residenza a Roma e aver conseguito una laurea triennale in ingegneria, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia. Inoltre è indispensabile anche aver maturato un’esperienza professionale di almeno 18 mesi nell’ambito audit o risk. Ai candidati sarà richiesta un’ottima conoscenza del sistema Windows e del pacchetto Office. Le candidature vanno inoltrate entro e non oltre il giorno 19 di settembre 2024, accedendo alla sezione lavora con noi del portale delle Ferrovie dello Stato.