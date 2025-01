Ferrovie Roma e Lazio: il 2025 delle grandi chiusure e interruzioni di servizio

Il 2025 sarà un anno molto importante per il trasporto ferroviario romano e laziale, con un fitto calendario di interventi che, se da un lato miglioreranno l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture, dall’altro costringeranno pendolari e viaggiatori a fare i conti con disagi e modifiche alla circolazione.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato una serie di chiusure e interruzioni, che riguarderanno sia le linee del nodo ferroviario di Roma sia le tratte regionali, gli interventi comprendono aggiornamenti tecnologici, come l’installazione del sistema di segnalamento ERTMS, e lavori di manutenzione straordinaria.

Le interruzioni di servizio sui treni regionali del Lazio

Andiamo con ordine:

Si parte a febbraio con i primi stop lungo la linea FL1 (Orte-Roma-Fiumicino) e FL3 (Roma-Capranica-Viterbo) per i lavori alla fermata Pigneto, i treni saranno sospesi nei fine settimana tra Roma Tuscolana e Roma Tiburtina, lasciando ai passeggeri la possibilità di utilizzare la linea B della metropolitana come alternativa.

L’estate porterà con sé il blocco di diverse linee. Dal 1° giugno la tratta Sulmona-Avezzano della FL2 sarà interrotta per 10 giorni, mentre la Roccasecca-Avezzano resterà chiusa per 90 giorni, dal 15 giugno al 15 settembre, per l’installazione dell’ERTMS, l’European Rail Traffic Management System/European Train Control System, un dispositivo di bordo che assiste il macchinista fornendo tutte le informazioni essenziali per una guida sicura e strumentale, monitorando costantemente l’impatto delle sue azioni sulla sicurezza del treno, per esempio: in caso di superamento della velocità massima consentita, interviene automaticamente attivando la frenatura d’emergenza.

Roma – Orte – Viterbo

Anche la linea Roma-Orte-Viterbo subirà uno stop tra Attigliano e Viterbo dal 1° luglio al 31 agosto.

Tra luglio e settembre sarà il turno della FL6 Roma-Napoli (via Cassino), con interruzioni tra Zagarolo e Colleferro per adeguamenti delle gallerie, parallelamente, il cantiere del Pigneto entrerà nella seconda fase: dal 5 agosto al 7 settembre le linee FL1 e FL3 saranno nuovamente interrotte tra Roma Tuscolana e Roma Tiburtina, influendo anche sul traffico merci.

L’autunno porterà ulteriori interventi, con lavori sulla FL5 Roma-Civitavecchia a partire dal 6 ottobre. Qui l’installazione dell’ERTMS costringerà i convogli a circolare su un solo binario, con inevitabili riduzioni di frequenza.

Anche l’inverno non sarà risparmiato: dal 1° al 14 dicembre, la FL2 sarà sospesa tra Lunghezza e Guidonia/Montecelio per l’apertura della nuova stazione Guidonia Collefiorito.

Nonostante i disagi, questi interventi promettono di modernizzare la rete ferroviaria, rendendola più efficiente, sicura e al passo con gli standard europei, tuttavia, per i pendolari, il 2025 si preannuncia come un vero “anno di fuoco”.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana