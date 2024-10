Festa all’Olimpico, apre Noslin e chiude Vecino: Lazio 3-0 Genoa

Reduca dalla bella vittoria contro il Twente in Europa League, la Lazio oggi ospitava il Genoa di Alberto Gilardino: l’obiettivo era il riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus. Baroni ha dovuto fare a meno di Alessio Romagnoli, espulso contro i bianconeri e, in extremis, di Mattia Zaccagni. L’esterno ex Verona è stato colpito da un virus intestinale, pertanto Baroni ha optato per Tijani Noslin come suo sostituto. Gilardino di contro era alle prese con ben 7 infortuni da fronteggiare, motivo per cui ha dovuto rimetter mano alla formazione in maniera pesante.

Primo Tempo

La partita tra Lazio e Genoa inizia con un buon ritmo, con entrambe le squadre pronte a mettersi alla prova. Il Genoa è il primo a rendersi pericoloso su calcio d’angolo, ma Provedel ha respinto prontamente ogni tentativo. Al 21′, è la Lazio a sbloccare il risultato grazie a Tijjani Noslin, che si fa strada in area di rigore con un’azione personale pregevole e conclude con precisione nell’angolino basso di destra. Nicola Leali tenta l’intervento, ma non riesce a impedire il gol. La Lazio passa in vantaggio per 1-0 dopo l’ennesima discesa sulla fascia di Nuno Tavares.

La partita si fa più fisica e al 23′ l’arbitro Marco Piccinini ammonisce Stefano Sabelli del Genoa per un fallo evidente su un avversario. Poco dopo, al 29′, è lo stesso Noslin della Lazio a finire sul taccuino dell’arbitro per un’entrata troppo aggressiva, che gli costa un cartellino giallo.

Il primo tempo, nonostante gli alti ritmi, prosegue senza ulteriori marcature o azioni salienti, così al 47′ l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco, mandando le squadre negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo

Il secondo tempo riprende con la Lazio avanti di un gol e pronta a difendere il vantaggio. Al 46′, Alberto Gilardino del Genoa decide di apportare un cambio, inserendo Brooke Norton-Cuffy al posto di Stefano Sabelli, nella speranza di dare una scossa alla squadra.

La Lazio continua a premere e al 54′ Taty Castellanos riceve un bel pallone in area, si gira velocemente e calcia, ma il suo tiro sorvola di poco la traversa, lasciando il risultato invariato. Intanto, la partita si fa più tesa, con diversi falli che interrompono il ritmo. Al 55′, Mario Gila della Lazio viene ammonito per un intervento deciso.

Al minuto 62, una serie di sostituzioni rinfresca le forze di entrambe le squadre. Il Genoa effettua tre cambi, con Milan Badelj che sostituisce Fabio Miretti, Jeff Ekhator che prende il posto di Alessandro Zanoli e David Ankeye che subentra a Morten Thorsby. Anche la Lazio modifica la formazione: Pedro entra in campo al posto di Gustav Isaksen, mentre Matias Vecino rimpiazza Boulaye Dia.

La tensione continua a crescere e al 67′, Adam Marusic viene ammonito per un fallo, segnalato prontamente dall’arbitro Marco Piccinini. Pochi minuti dopo, il Genoa deve affrontare un infortunio che costringe David Ankeye a uscire dal campo; al suo posto, al 72′, entra Filippo Melegoni.

Al 78′, la Lazio prosegue i suoi cambi con Loum Tchaouna che sostituisce Tijjani Noslin, cercando di consolidare il risultato.

Verso la fine della partita, la Lazio prende ulteriormente il controllo e al minuto 84 introduce ulteriori forze fresche: Samuel Gigot entra per Mario Gila, mentre Gaetano Castrovilli sostituisce Nicolò Rovella.

Il colpo decisivo arriva all’86’, quando Pedro, dopo un’ottima manovra offensiva, insacca il pallone in rete, portando il punteggio sul 2-0 per la Lazio e sigillando virtualmente la vittoria. Tuttavia i biancocelesti non si accontentano e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trovano il gol al 94′ con Matias Vecino: ennesimo assist di Nuno Tavares.

L’arbitro fischia la fine pochi secondi dopo, con la Lazio che esce vittoriosa con un solido 2-0 su un Genoa che ha faticato a trovare il proprio ritmo durante la partita.

Pagelle

Provedel – 6,5

Marusic – 6,5

Gila – 6,5

Patric – 6,5

Nuno Tavares – 6,5

Rovella – 7

Guendouzi – 6,5

Isaksen – 6

Dia – 5,5

Noslin – 6,5

Castellanos – 6,5

Subentrati

Vecino – 7

Pedro – 7

Tchaouna – 6,5

Castrovilli – s.v.

Gigot – s.v.

*Foto: profilo X S.S. Lazio